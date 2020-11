VfL Bochum: So gut platziert wie seit vier Jahren nicht mehr

Als Tabellenzweiter geht der VfL Bochum am Samstag (13 Uhr/Ruhrstadion) ins Duell gegen einen der zahlreichen Verfolger, gegen die zuletzt famos aufgelegte Spielvereinigung Greuther Fürth. Es ist die beste Platzierung des VfL in der 2. Liga seit über vier Jahren. Zahlen und Fakten nach den ersten sechs Partien, nach drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage bei 9:6 Toren.

Rang zwei: Einen besseren Start gab es zuletzt im Sommer 2015

Auf Rang zwei stand der VfL zuletzt nach dem ersten Spieltag in der Saison 2016/17, als ein 2:1-Sieg gegen Union Berlin geglückt war. Danach ging es abwärts. Deutlich besser geriet der Saisonstart in der Spielzeit zuvor: In der besten Saison unter Trainer Gertjan Verbeek rauschte Bochum zunächst von Sieg zu Sieg, gewann im Sommer 2015 die ersten fünf Partien, thronte vom dritten bis achten Spieltag ganz oben. Nach einer Remis-Serie und einer 1:2-Niederlage gegen Kaiserslautern im September rutschte Bochum am neunten Spieltag auf Rang zwei ab.

Zwar eroberte er die Spitze noch einmal zurück und war nach elf Spieltagen Zweiter, danach aber fiel Bochum unter den Aufstiegsstrich. Am Ende der Saison 2015/16 mit Torjäger Simon Terodde, Felix Bastians, Jannik Haberer und Co. wurde Bochum Fünfter - hinter den Aufsteigern SC Freiburg (!), RB Leipzig (!!) sowie Nürnberg und St. Pauli.

91 Spiele, zweites Tor: Linksverteidiger Danilo Soares trifft mal wieder

91 Spiele hat Danilo Soares jetzt für den VfL Bochum bestritten – und am vergangenen Sonntag sein zweites Tor für den VfL erzielt. Der Linksverteidiger traf zum 2:1. Sein erstes Tor für Bochum hatte der bis 2024 an den VfL vertraglich gebundene Brasilianer Anfang November 2019 erzielt. Es war das 1:0 beim 3:1-Sieg gegen Nürnberg.

150 Zweitliga-Partien für Bochum: Rettungstat krönt Riemanns Jubiläum

150 Zweitliga-Partien hat Manuel Riemann nun auf dem Buckel für den VfL Bochum. Der Torwart, der im Sommer 2015 vom SV Sandhausen zum VfL wechselte, krönte sein Jubiläum mit seiner Glanzparade in der Nachspielzeit beim 3:2-Sieg in Würzburg. Riemann, 32, ist längst Führungsspieler und hat seinen Vertrag beim VfL jüngst bis 2023 verlängert.

Drei Spieler haben noch keine Zweitliga-Minute verpasst

540 Minuten (ohne Nachspielzeit) und damit in allen sechs Partien von Anfang bis zum Ende zum Einsatz kamen bisher drei Spieler des VfL: Neben Riemann die Verteidiger Maxim Leitsch und Cristian Gamboa. Dahinter folgen Vasileios Lampropoulos (524 Minuten) und Danilo Soares (512). Insgesamt setzte Trainer Thomas Reis 18 Profis ein. Im DFB-Pokal gegen Engers (3:0) durfte zudem Lars Holtkamp zehn Minuten ran. Das Talent war zuletzt nicht im Kader. Sebastian Maier war für ihn aufgerückt, blieb aber weiterhin ohne Einsatzminute.

Vier Volltreffer: Simon Zoller lässt die Muskeln spielen

4 Tore hat Simon Zoller bereits in der 2. Liga erzielt und zudem im DFB-Pokal einmal zugelangt. Der Stürmer lässt seine Muskeln spielen. In der 2. Liga liegt er damit in der Torjägerrangliste auf Platz zwei hinter dem unfassbaren Simon Terodde vom Hamburger SV (8) und auf Augenhöhe mit Serdar Dursun (Darmstadt) und Branimir Hrgota vom kommenden Gegner Greuther Fürth. Auf Platz zwei in der VfL-internen Liste liegt der zuletzt gar nicht mehr berücksichtigte Robert Zulj mit zwei Toren. Ein Tor erzielt haben bisher Danilo Soares, Silvere Ganvoula und Soma Novothny. In der Scorer-Liste (Tor und Torvorlage je 1 Punkt) hat Zoller fünf Punkte und ist damit ligaweit Vierter. Ganvoula (1/2) und Zulj (2/1) kommen auf jeweils drei Punkte.

Zwei Siege gegen Topgegner: Schindzielorz freut sich auf die Herausforderung Fürth

7 Tore in den letzten zwei Partien erzielte Bochums nächster Gegner Greuther Fürth – und zwar gegen zwei hoch gehandelte Gegner. Beim Tabellendritten Holstein Kiel gewann Fürth mit 3:1, legte dann ein famoses 4:1 gegen Hannover 96 nach. Die Franken sind jetzt Fünfter mit nur zwei Punkten Rückstand auf den VfL. „Fürth hat jetzt zwei extrem gute Spiele gezeigt, das ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft“, sagt Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. „Ich freue mich auf dieses Spiel, da werden wir richtig gefordert sein.“

27 Profis am Ball: Trainer Reis lässt im Training Kompaktheit üben

Weiterhin alle Mann an Bord beim VfL Bochum: Bis auf die Langzeitverletzten Saulo Decarli und Tom Weilandt legten alle 27 Profis los beim ersten Training in dieser Woche, das mit einer „kritischen Analyse“, so Trainer Thomas Reis, zum Spiel in Würzburg begann. Neben schwacher Konter waren auch Positionsspiel und Defensivleistung insgesamt ausbaufähig – gegen die starken Fürther ein Muss, um zu bestehen.

Im Training am Dienstag stand daher nicht von ungefähr das Thema Kompaktheit im Fokus. „Fürth hat ein sehr gutes Positionsspiel“, sagt Reis. „Wir benötigen Stabilität.“

