VfL Bochum: So gibt es Tickets fürs Spiel gegen Wolfsburg

Bochum. Im sechsten Anlauf will der VfL Bochum sein erstes Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg gewinnen. Ticketverkauf startet am Freitag.

Unentschieden gegen Dortmund, Frankfurt, Mainz und Köln, Niederlage gegen Mönchengladbach: Vor stets ausverkauftem Haus hat es der VfL Bochum trotz größtenteils ansehnlicher Leistungen noch nicht geschafft, den ersten Heimsieg der Saison einzufahren.

Das soll sich am Samstag, 2. Dezember, ändern, wenn der VfL Wolfsburg zu Gast ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. In der Vorsaison verlor der VfL gegen die Wölfe mit 1:5.

Der Ticketverkauf startet nach gewohntem Prozedere an diesem Freitag, 17. November, um 10 Uhr im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum/tickets. Pro Person können maximal zwei Karten erworben werden. Zuletzt vor dem Heimspiel gegen Köln konnte man sich kurzfristig nicht mehr einloggen, es gab eine Wartezeit von mehreren Minuten - und kurz nach 10 Uhr waren dann alle Tickets bereits vergriffen. Man sollte sich also deutlich vor 10 Uhr bereits im Ticketonline-Shop anmelden, um eine Chance zu haben.

Wie gehabt bietet der Klub über den offiziellen Ticket-Zweitmarkt im Ticket-Onlineshop allen Inhabern von Dauerkarten - das sind knapp 18.000 – die Möglichkeit an, einzelne Tickets an andere Vereinsmitglieder „fair und vom Verein autorisiert“ weiterzuverkaufen, so der Klub. Die Einstellung eines Tickets in den Zweitmarkt erfolgt im Kundenkonto im Ticketonlineshop.

Zuvor spielt der VfL nach der Länderspielpause auswärts beim heimstarken Aufsteiger FC Heidenheim (Sonntag, 26. November, 15.30 Uhr). Nach dem Spiel gegen Wolfsburg stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Auswärtsspiele und ein Heimspiel an. Bei der TSG Hoffenheim spielt der VfL am Freitagabend, 8. Dezember (20.30 Uhr), das Heimspiel gegen das derzeitige Schlusslicht Union Berlin, das sich nun vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer trennte, steigt am Samstag, 16. Dezember (15.30 Uhr).

Jahresabschluss in Leverkusen, Jahresauftakt gegen Bremen

Zum Abschluss des Jahres geht es zum noch unbesiegten Spitzenreiter Bayer Leverkusen (20.30 Uhr). Die Hinrunde beendet der VfL dann im neuen Jahr, wenn es am Sonntag, 14. Januar (15.30 Uhr), gegen Werder Bremen wieder losgeht nach dem Jahreswechsel. Eine Woche darauf kommt der VfB Stuttgart zum Rückrunden-Auftakt nach Bochum (20. Januar, 15.30 Uhr).

