VfL Bochum setzt gegen Düsseldorf wohl auf „HSV-Startelf“

Elf gegen elf spielten die Bochumer im Training am Samstag. Man darf vermuten: Team A bildeten die Spieler, die beim überzeugenden Auftritt in Hamburg (3:1) begannen. Auch das am Donnerstag fehlende Trio der „HSV-Startelf“ absolvierte am Samstag und Sonntag die Einheiten komplett.

„Alle sind einsatzbereit“, erklärte Trainer Thomas Reis mit Blick auf die Profis, die in Hamburg im Kader waren. Weder in der Startelf noch im Kader sind am Montag, wenn der VfL Bochum zum Abschluss des neunten Zweitliga-Spieltages Fortuna Düsseldorf empfängt (20.30 Uhr, Vonovia-Ruhrstadion ), Änderungen zu erwarten. Auch mit der Trainingsleistung seiner Spieler war der Coach in der Woche zufrieden. „Die Jungs sind gallig, sie sind heißt“, sagte er am Sonntag.

Auch Tesche, Bella-Kotchap und Blum sind einsatzbereit beim VfL Bochum

Ein Fragezeichen stand vor allem hinter dem Einsatz von Robert Tesche . Der Mittelfeldspieler musste verletzt ausgewechselt werden am Ende der Partie in Hamburg, wo er eine starke Leistung abgeliefert hatte. Am Wochenende aber bestand er die Belastungstests. Das gilt auch für Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap und Flügelstürmer Danny Blum, die am Donnerstag vorsichtshalber pausiert bzw. das Training abgebrochen hatten.

VfL Bochum würde bei einem Sieg mindestens auf Rang drei klettern

Der VfL geht als Tabellensiebter (14 Punkte) ins Spiel, Düsseldorf ist Zwölfter (11 Punkte). Bei einem Sieg wäre Bochum Dritter und punktgleich mit dem Zweiten HSV, der in Heidenheim noch eine 2:0-Führung verspielte: Nach einem Patzer von Torwart Sven Ulreich erzielte Christian Kühlwetter mit seinem dritten Tor des Tages kurz vor Schluss den Siegtreffer für Heidenheim. Neuer Spitzenreiter ist Greuther Fürth. Die Spielvereinigung gewann das Franken-Derby in Nürnberg verdient mit 3:2 und feierte damit den fünften Sieg in Serie.

VfL-Trainer Reis setzt gegen die Fortuna erneut auf ein frühes Anlaufen, um Düsseldorf in die Defensive zu zwingen. „Der Gegner“, sagt Reis, „soll sich nach uns richten.“

So könnten sie spielen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Holtmann, Zulj, Blum - Zoller

Reserve: Drewes, Lampropoulos, Masovic, Bockhorn, Eisfeld, Chibsah, Pantovic, Novothny, Ganvoula

Fortuna Düsseldorf: Kastenmaier – Zimmermann, Klarer, Danso, Sobottka (Krajnc) – Ofori, Bodzek, Piotrowski, Peterson - Pledl, Hennings