VfL Bochum schlägt Arminia – schnelles Wiedersehen im Finale

Bochum. Nach dem Regionalliga-Schlussakt gibt es ein schnelles Wiedersehen: Kyra Malinowski und der VfL Bochum treffen Donnerstag im Pokal auf Bielefeld.

VfL Bochums Fußballerinnen beendeten ihre Regionalliga-Saison am Sonntag mit einem 3:1-Sieg gegen die Arminia Bielefeld. In ihrem nächsten Spiel treffen die Bochumerinnen allerdings erneut auf die Arminia, dieses Mal jedoch im Finale des Westfalenpokals (Do., 8. Juni, 15 Uhr, in Bielefeld). Der Sieger des Pokalfinals zieht in den DFB-Pokal ein. In der vergangenen Saison ist dies den Bochumerinnen gelungen, den Erfolg wollen sie wiederholen.

Malinowski sagte nach dem Heimsieg am Sonntag: „Wir haben heute eine gute Ausgangssituation geschaffen, um am Donnerstag wieder anzugreifen und den Pokal mitzunehmen. Aber natürlich müssen wir auch darauf gefasst sein, dass Bielefeld im Pokal ein ganz anderes Gesicht zeigt.“

In der ersten Halbzeit des letzten Ligaspiels brauchten beide Teams ihre Zeit, um in das Spiel zu finden. In der 40. Minute erzielte Bielefelds Jocelyn Hampel das 1:0 für die Arminia. Nach nur fünf Minuten kam die Antwort durch Bochums Nummer zwei, Svenja Streller erzielte den Ausgleichstreffer.

„Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, aber bis auf das Tor haben wir nichts anbrennen lassen. Wir haben entdeckt, wo Bielefelds Stärken und Schwächen liegen, diese ausgenutzt und gehen dann zum Glück 1:1 in die Halbzeit“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

VfL Bochum in der zweiten Halbzeit stärker

In der Halbzeit stellte Malinowski ihr Team taktisch um, um mehr Zugriff zu bekommen und trotzdem kompakt zu stehen. Malinowskis Plan ging direkt in der 48. Minute auf, Svenja Streller bekam den Ball und schoss Bochum 2:1 in Führung.

In der 78. Minute erhöhte die frisch eingewechselte Alessandra Vogel das Ergebnis auf 3:1 für Bochum. Malinowski: „Es war ein bisschen ärgerlich, dass wir in Rückstand geraten sind, aber es ist umso schöner, dass wir die Moral bewiesen haben, wieder zurückgekommen sind und dann auch verdient gewonnen haben.“ Die Bochumerinnen beendeten die Saison damit auf dem dritten Platz. Das erste Saisonziel, den Aufstieg, haben sie verpasst – bleibt nun das Pokalfinale.

Bochum: Pimentel-Bauer, Streller, Rybacki, Holtmeyer (67. Gier), Angrick, Wilhelm,A.-S. Vogel, Beyer (67. Reis), Dubbel, Schmidt (78. Hünnemeyer), Fölsing (67. A. Vogel)

Tore: 1:1, 2:1 Svenja Streller (45., 48.), 3:1 Alessandra Vogel (78.)

