VfL Bochum: Nur ein Profi verpasst erstes Training der Woche

Vier Tage trainierten sie nur daheim und individuell, am Dienstag rollte beim VfL Bochum wieder der Ball. Alle Testergebnisse auf Covid-19 waren zuvor erneut negativ ausgefallen, so dass bis auf die Nationalspieler sowie die verletzten Saulo Decarli und Tom Weilandt fast alle dabei waren.

Ausnahme: Tarsis Bonga. Der Neuzugang arbeitete nur individuell. Der Offensivspieler, der beim 3:1-Testspielsieg in Köln immerhin ein Tor erzielt hatte, klagt wie schon vor dem Fürth-Spiel erneut über Knieprobleme, hatte sich auch am Wochenende behandeln lassen. Voraussichtlich soll er in dieser Woche mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Damit wird Bonga wohl auch die Partie am Sonntag beim Hamburger SV (13.30 Uhr/Sky) verpassen.

Trainer Thomas Reis lobt die hohe Trainingsqualität zum Start der Woche

Mit dem Gros seines Kaders indes war Trainer Thomas Reis nach der ersten Einheit der Woche überaus zufrieden. „Die Jungs waren sehr spielfreudig und gierig“, sagte Reis. Nach dem guten Testspiel in Köln und mit dem Ausblick auf das HSV-Duell hat der Konkurrenzkampf die Trainingsqualität aktuell offenbar erhöht.

Schwerpunkt war und bleibt in dieser Woche neben viel weiterer Ballarbeit das Spiel in die Tiefe. Zuletzt verlegte sich der VfL zu sehr auf Querpass-Geschiebe, statt gefährlich in die Spitze zu stoßen. Mit schnellen Spielern wie Gerrit Holtmann und/oder Danny Blum sowie den passgenauen Vorlagen eines Robert Zulj soll sich das in Hamburg ändern.

Nationalspieler: Gamboa ist gesund zurückgekehrt - Ganvoula ist Kapitän von Kongo

Fernab des Nieselregens zu Bochum führte VfL-Mittelstürme r Silvere Ganvoula die Nationalelf der Republik Kongo wie schon am vergangenen Donnerstag erneut als Kapitän aufs Feld. Nach dem 2:0-Heimsieg im Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen Eswatini vergangene Woche erreichte Kongo am Montag in Eswatini nur ein 0:0. Es war der erste Punktgewinn für das kleine Land (bis 2018 Swasiland) im Süden Afrikas. Ganvoula wurde nach 72 Minuten ausgewechselt.

Die Republik Kongo liegt in der Tabelle der Qualifikationsgruppe C nach vier Spieltagen mit sieben Punkten auf Rang zwei hinter dem souveränen Ersten Senegal (12) sowie vor Guinea-Bissau (3) und Eswatini (1).

Cristian Gamboa ist gesund aus Spanien zurückgekehrt

Costa Rica mit Bochums Rechtsverteidiger Cristian Gamboa verlor in Spanien gegen eine Auswahl des Baskenlandes mit 1:2. Gamboa ist bereits am Dienstag wieder gesund in Deutschland gelandet und trainiert ab Mittwoch, zumindest dosiert, mit. Ganvoula kann wohl erst am Freitag wieder ins VfL-Training einsteigen.

