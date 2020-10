VfL Bochum: Mit ordentlichem Gefühl in die Länderspielpause

Bochum. Mit fünf Punkten aus drei Spielen geht der VfL Bochum in die Länderspielpause. Nach dem 0:0 gegen Osnabrück bleibt der VfL unbesiegt. Die Stimmen.

Nach dem 0:0 gegen den VfL Osnabrück waren sich Trainer Thomas Reis und die Spieler des VfL Bochum einig: da war mehr drin. Die Stimmen zum Spiel.

Thomas Reis (Cheftrainer VfL Bochum): Osnabrück hat versucht uns mit einer anderen Formation zu überraschen und uns anfangs den Schneid abgekauft, ohne aber zwingend zu werden. Dann haben wir etwas tiefer gestanden und besseren Zugriff bekommen und dann vier, fünf Hochkaräter gehabt, die wir nutzen müssen, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit war ein Bruch drin und wir haben zu viel mit langen Bällen operiert und die spielerischen Elemente vermissen lassen. Nach der Gelb-Roten Karte kam nochmal etwas Euphorie auf, wir haben aber die entscheidenden Pässe nicht angebracht. Aufgrund des Chancenverhältnis sind es schon zwei verlorene Punkte. Osnabrück hat aber alles dafür getan, den Punkt mitzunehmen. Wir müssen heute mit dem Punkt leben, mit dem Start bin ich aber schon zufrieden. Wir sind ungeschlagen und wir müssen schauen, gut aus der Pause zu kommen und die Chancen besser zu nutzen.

Marco Grote (Cheftrainer VfL Osnabrück): Es war ein ziemlich intensives Fußballspiel. Wir sind gut reingekommen, zu Beginn hat es gut funktioniert. Wir haben aber wenig Tiefe reingekriegt und waren nicht zwingend. Mit der ersten dicken Chance für Bochum kriegt die erste Halbzeit eine Wendung. Wir haben den Zugriff verloren und sind in Passivität verfallen. Daraufhin haben wir umgestellt noch in Halbzeit eins. In Halbzeit zwei haben wir uns gesteigert, auch wenn das Spiel nicht mehr das Level hatte. Ein 0:0 bei einem ambitionierten Gegner nehmen wir gerne mit.

Maxim Leitsch (VfL Bochum): Das 0:0 ist schon enttäuschend, wir wollten auf Sieg gehen. Hinten haben wir wenig zugelassen und vorne waren es nicht so viele Chancen, aber dafür ein paar richtig gute. Ein Tor wäre auf jeden Fall drin gewesen, so ist es etwas schade. Immerhin ein Punkt, aber wir hätten auch mit drei nach Hause gehen können. Fünf Punkte nach drei Spielen sind aber in Ordnung.

Simon Zoller (VfL Bochum): Das war heute ein typisches Zweitligaspiel, mit viel Kampf und Aufopferung. In der ersten Halbzeit hatten wir bessere Chancen, die wir nicht genutzt haben. In der zweiten sind beide Mannschaften dann nicht mehr so gefährlich geworden. Am Ende ist es für mich ein gerechtes Unentschieden. Wir stehen stabil mittlerweile und sind immer für ein Tor gut normalerweise. Heute war nicht alles schlecht, aber heute haben spielerisch wir nicht so viel lösen können wie noch gegen Pauli. Mit fünf Punkten und zweimal zu Null können wir weitestgehend zufrieden sein, auch wenn wir uns heute mehr ausgerechnet haben. Wir gehen mit einem ordentlichen Gefühl in die Länderspielpause und greifen dann wieder an.

Anthony Losilla (VfL Bochum): Wir haben schon guten Fußball gezeigt heute und hatten die besseren Chancen. Nur die Tore haben gefehlt. Mit dieser Leistung können wir arbeiten, um nach kurzer Erholungspause wieder Vollgas zu geben und Punkte zu holen. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein und sind immer noch ungeschlagen. Nun fokussieren wir uns auf das nächste Spiel.