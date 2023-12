VfL Bochum: Letsch lobt die Fans, aber sendet einen Appell

Bochum. Vor dem Spiel des VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim verrät Thomas Letsch fast die gesamte Aufstellung. Wie er gegen die TSG punkten will.

So offen hat Cheftrainer Thomas Letsch selten über seine Kaderplanung für den kommenden Spieltag in der Bundesliga gesprochen. Sagt er sonst, dass er sich nicht zum Kader oder der Aufstellung äußern wird, fand er vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) deutlichere Worte. So werde es beispielsweise einen sicheren Startplatz für Maximilian Wittek geben.

„Zu viele Änderungen wird es sicherlich nicht geben“, sagte er. Bisher seien sie sehr gut damit gefahren es so zu machen. Lediglich auf Keven Schlotterbeck muss er aus dem Kader des vergangenen Spieltags verzichten. Der hat beim 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg die fünfte Gelbe Karte gesehen und ist daher für den aktuellen Spieltag gesperrt. Wie er Schlotterbeck, der zuletzt als Innenverteidiger in der Viererkette gespielt hat, ersetze, wisse er ebenfalls bereits und macht daraus kein Geheimnis. So werde er Bernardo in die Mitte ziehen, Wittek werde hinten links spielen.

Für Schlotterbeck werde Danilo Soares in den Kader rücken. Soares stand zuletzt beim Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz für den VfL Bochum auf dem Platz. „Er präsentiert sich sehr stark und mit ihm haben wir auch nochmal ein Backup“, sagte Letsch.

VfL Bochum: Letsch lobt Fans, aber sendet einen Appell

Seit fünf Spielen ist der VfL Bochum ungeschlagen. Nach dem Spiel gegen Bayern München und Borussia Dortmund, in denen der VfL zehn Gegentore bekommen hat, war klar, dass etwas geändert werden muss. Diese Änderung hat funktioniert – im Schnitt bekommt der VfL seit dem 0:0 gegen RB Leipzig nur noch ein Gegentor. „Wenn wir es schaffen zu null zu spielen oder ein Gegentor bekommen, ist das die Basis ein Spiel zu gewinnen“, sagte Letsch. Besonders im vergangenen Spiel habe man gesehen, dass die Mannschaft hoch verteidigen und dennoch stabil sein könne. „Das ist nicht nur auf Glück zurückzuführen, sondern wir lassen auch wenig zu.“

Auch für die Fans hat der Cheftrainer ein paar warme Worte übrig – sendet aber auch einen Appell. „Unsere Fans sind sensationell“, sagt Letsch. Aber: „Sie müssen alle Spieler unterstützen.“ Besonders, wenn es bei einem Spieler mal nicht so gut laufe, „tut es ihm gut unterstützt zu werden“.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim: Sinsheimer in ähnlicher Situation

Generell sei die TSG Hoffenheim in einer ähnlichen Situation wie der VfL Bochum. Wie Keven Schlotterbeck, hat bei den Sinsheimern der Innenverteidiger Kevin Akpoguma eine Gelbsperre. Dennoch kann TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo auf verschiedene Backups zurückgreifen, wie beispielsweise Ozan Kabak, bei dem am Mittwoch noch unklar war, ob er rechtzeitig fit wird.

„Wir haben verschiedene Alternativen. Attila Szalai kann auf halblinks agieren, Jay Brooks zeigt eine gute Form, wir haben auch Kasim Adams. Stanley Nsoki fehlt leider noch der Rhythmus. Auch Pavel Kadeřábek kann auf halbrechts spielen, diese Option schließe ich ebenfalls nicht aus“, so Matarazzo bei der Pressekonferenz der TSG. Es sei eine schwierige Woche für ihn. Er habe sehr viele Optionen für die Startelf, „alle zeigen sich auch in einer guten Form“.

Das weiß auch Bochums Trainer Letsch: „Die Mannschaft hat in diesem Jahr eine top Entwicklung hingelegt und eine hohe Qualität im Kader.“ Für ihn sei die TSG Hoffenheim eine Mannschaft, die zurecht im oberen Drittel der Tabelle stehe. Derzeit stehen die Sinsheimer auf Platz sechs mit 20 Punkten in der Bundesliga. Letschs Ziel für das Spiel gegen Hoffenheim: Erneut hoch verteidigen und wenig zulassen. „Wir wollen da natürlich auch Punkte holen.“

