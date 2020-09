VfL Bochum: Leitsch mit Debüt bei Sieg des U21-Nationalteams

Bochum. Mit Maxim Leitsch und Vitaly Janelt hat der VfL Bochum zwei U21-Nationalspieler. Im EM-Quali-Spiel gegen Moldawien gab Leitsch nun sein Debüt.

Der Weg von Maxim Leitsch geht weiter nach oben. Der junge Innenverteidiger ist in der Abwehr des VfL Bochum gesetzt. Nun gab er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Das 4:1 gegen Moldawien ist sein erstes Länderspiel in dieser Altersklasse. Er wurde eine Viertelstunde vor dem Ende für den Nürnberger Robin Hack eingewechselt. Vitaly Janelt, der zweite Bochumer in der U21, blieb ohne Einsatz.

Für die deutsche U18 und die U19 hatte Leitsch jeweils zwei Spiele gemacht.

Am nächsten Dienstag geht es für die deutsche U21 in der EM-Quali gegen Belgien weiter.