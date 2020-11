Sofort nach dem Schlusspfiff machte sich Thomas Reis auf den Weg zu Manuel Riemann. Der Trainer des VfL Bochum gratulierte dem Torwart der VfL Bochum zu einer guten Leistung. Die Noten zum Spiel des VfL Bochum bei den Würzburger Kickers.

Manuel Riemann zeigte am Ende seine beste Tat. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring

Manuel Riemann: So richtig viel zu tun bekam der Torwart des VfL nicht. Bei den beiden Toren der Würzburger Kickers war er chancenlos. Am Ende hielt er den Sieg aber mit einer überragenden Parade fest. Der Mann hat das Potenzial, die Torjäger der 2. Bundesliga zur Verzweiflung zu bringen. Note: 2

Cristian Gamboa: Der Außenverteidiger macht sich selten verdächtig, zum Torjäger mutieren zu wollen. Er machte gegen Würzburg seine Seite dicht, schaltete sich wie gewohnt auch in den Angriff ein. Note: 3

War gewohnt robust unterwegs: Vasileios Lampropoulos (l.). Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring / Frank Scheuring /firo Sportphoto

Vasileios Lampropoulos: Der Grieche hat die Aufgabe, die gegnerischen Torjäger zu stoppen. Gegen Würzburg bekam er es unter anderem mit dem körperlich sehr starken Ridge Munsy zu tun. Einmal entwischte der Würzburger Stürmer ihm, es stand 0:1. Note: 3

Maxim Leitsch (r.) konzentrierte sich auf eine gute Abwehrarbeit – das klappte. Foto: Timm Schamberger / dpa

Maxim Leitsch: Im Zusammenspiel mit Lampropoulos bildet der junge Deutsche jetzt schon länger eine gute Innenverteidigung. Gegen Würzburg fiel Leitsch wenig auf, auch nicht als Torjäger. Note: 3

Ein wichtiges Tor und viele wichtige Zweikämpfe: Danilo Soares (r.). Foto: Timm Schamberger / dpa

Danilo Soares: Auch gegen Würzburg zeigte der Brasilianer mehrmals seinen Lieblingstrick, den Elastico. Beim zwischenzeitlichen 2:1 zeigte er sich auch sehr beweglich und bewies Torjägerqualitäten, als er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Ein Torjäger aber wird er wohl dennoch nicht werden. Note: 2,5

Zu diesem Zeitpunkt war Anthony Losilla noch nicht Rot-gefährdet: Mit Manuel Riemann klatschte er vor dem Spiel ab. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring / Frank Scheuring /firo Sportphoto

Anthony Losilla: An guten Tagen läuft der Kapitän alle Lücken zu, gewinnt alle Zweikämpfe und hat dann noch Zeit, um Bälle Richtung gegnerisches Tor zu köpfen. An wirklich schlechten Tagen, die echt selten sind, klappt nichts davon. Note: 5

Unauffällig – aber wirksam: Thomas Eisfeld (l.). Foto: Timm Schamberger / dpa

Thomas Eisfeld: Für so eine Leistung wurde die Formulierung „unauffällig aber wirksam“ erfunden. In seinem zweiten Spiel von Beginn an sorgte er für Struktur im Spiel der Bochumer. Er machte das so gut, dass Trainer Thomas Reis keine Veranlassung sah, Robert Zulj zu bringen. Note: 3

Raman Chibsah (r.) steigerte sich im Vergleich zum ersten Startelfeinsatz. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring / Frank Scheuring /firo Sportphoto

Raman Chibsah: Es war das beste Spiel des Mittelfeldspielers für den VfL Bochum. Das ist noch nicht schwer, weil es erst sein zweites Spiel von Beginn an für den VfL war. War aber deutlich verbessert in der Balleroberung, verbessert im Spiel nach vorne und glänzte dann noch mit einer wichtigen Rettungstat kurz vor dem Ende. Note: 2,5

Simon Zoller (l.) ist derzeit Bochums bester Torschütze. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring

Simon Zoller: Der linke Oberarm des Stürmers wird immer dicker. Er sollte es zumindest werden, Zoller machte mit dem Treffer zum 3:2 in Würzburg sein viertes Saisontor und jubelte wie gewohnt: Trikotärmel links hoch, Bizeps angespannt. Als Spieler, der zu Beginn der Spiele immer zunächst auf der rechten Außenbahn auftaucht, ist das nach dem sechsten Spieltag eine gute Quote. Note: 2

Kämpferisch überzeugend: Milos Pantovic (r.) Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring

Milos Pantovic: Der Mann hat sich ins Team gearbeitet und mit solchen Leistungen wie gegen Würzburg gibt es zunächst auch keinen Grund, ihn aus dem, Team zu nehmen. Wobei: Ein Torjäger ist er weiterhin nicht. Note: 3,5

So sieht Soma Novothny aus, wenn er gerade das erste Tor für den VfL Bochum erzielt hat. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring / Frank Scheuring /firo Sportphoto

Soma Novothny: Noch in der 60. Minute legte er einen Sprint fast über den ganzen Platz hin – von vorne nach hinten. Das zeichnet ihn aus. Dazu machte er dann auch noch den wichtigen Ausgleich, mit Einsatz und der Pike. Note: 2,5

Robert Tesche (l.) kam früh für Anthony Losilla ins Spiel. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring

Robert Tesche: Kam früh für Anthony Losilla und spielte so, wie er es dieser Tage oft zeigt: Unaufgeregt, ballsicher, mit der nötigen Robustheit in der Zweikämpfen. Ein Torjäger wird er wohl nicht mehr. Aber das ist auch nicht sein Saisonziel. Note: 3.

Silvere Ganvoula (r.) war am 3:2-Siegtreffer durch Simon Zoller (l.) beteiligt. Foto: firo Sportphoto/Frank Scheuring / Frank Scheuring /firo Sportphoto

Danny Blum, Silvere Ganvoula und Tarsis Bonga wurden eingewechselt.