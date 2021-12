Fußball - Bundesliga VfL Bochum in Bielefeld: Ticketverkauf startet am Sonntag

Bochum. Für den VfL Bochum steht eine Englische Woche an. Bereits am Dienstag steht das Spiel in Bielefeld an. Tickets dafür gibt es ab Sonntag.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In der Bundesliga steht eine Englische Woche an. Für den VfL Bochum heißt das, dass nach dem Heimspiel am Samstag gegen Dortmund bereits am Dienstag das nächste Spiel ansteht. Dann geht es zu Arminia Bielefeld. Der Ticketverkauf für das Spiel startet am Sonntag, 12. Dezember. Ab 18 Uhr sind im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum.de/tickets die Karten zu bekommen.

Der Verkauf, darauf weist der Bundesligist erneut hin, richtet sich ausschließlich an Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber/innen des VfL Bochum. Es gibt maximal zwei Tickets pro Person. 690 Gästekarten stehen zur Verfügung.

Spiel findet unter der 2G-Regel statt

Tickets gibt es dabei ausschließlich für Block A2, zum Preis von 26 EUR pro Karte. Der VfL Bochum erhebt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 EUR pro Ticket. Die Gebühr ist im Preis bereits enthalten. Stehplätze sind bekanntermaßen gemäß aktueller Verordnung nicht zulässig.

Die Eintrittskarten werden über den Ticketonlineshop des VfL Bochum verkauft. Die Fans werden beim Kauf die Möglichkeit haben, die gewünschten Karten platzgenau im Bestuhlungsplan des Gästeblocks in der Schüco-Arena zu buchen.

Der Zutritt ins Bielefelder Stadion bekommen nur Ticketinhaber, die einen 2G-Status vorweisen können, also vollständig geimpft oder genesen sind.

