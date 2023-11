VfL Bochum II tankt Selbstvertrauen vor Derby gegen den BVB

Bochum. Borussia Dortmund ist die Macht in der Frauenfußball-Landesliga. Doch der VfL Bochum II rechnet sich auch im Derby gegen den BVB etwas aus.

Die Fußballerinnen der zweiten Mannschaft des VfL Bochum erkämpften sich einen Punkt in der Landesliga gegen SF Sümmern – 1:1. Dabei reisten die Bochumerinnen mit nur elf Spielerinnen an.

Die Bochumerinnen starteten gut und erspielten sich direkt zu Beginn zwei Torchancen. Der VfL bekam sogar einen Elfmeter, nutzte diese Chance jedoch nicht. „Wir wussten, das Spiel wird eine Herausforderung. Wir haben nicht so vehement nach vorne gespielt wie sonst, weil wir wussten, dass jede die 90 Minuten durchhalten muss“, sagte Bochums Trainerin Celina Kotziampassis angesichts des Personalproblems.

In der 37. Minute brachte Sümmerns Jasmin Bahr nach einem langen Ball Bochum 0:1 in Rückstand. „Wir hatten, weil wir anders als sonst gespielt haben, nicht so viele Torchancen, aber die Mädels haben das super gemacht. In der zweiten Halbzeit lief es dann noch besser, wir wollten das Tor machen und drei Punkte mitnehmen“, sagt Kotziampassis.

Eigentor beschert VfL Bochum II einen Punkt

Kurz vor Schluss in der 87. Minute brachte Lena Hain einen Freistoß in Sümmerns Strafraum, eine Verteidigerin erzielte beim Versuch, die Hereingabe aufzuhalten, ein Eigentor zum Ausgleich. Kotziampassis: „Wir hatten nur elf Spielerinnen, dafür haben wir ein super Spiel abgeliefert und am Ende noch einen Punkt mitgenommen“, lobte VfL-Trainerin Kotziampassis.

Als Nächstes steht für den VfL ein Derby in der Landesliga an. Sie treffen auf den Tabellenführer Borussia Dortmund (So., 12. November, 13.30 Uhr, NLZ Hiltroper Straße).

„Es wird sehr schwer, aber wenn die Einstellung und die Moral stimmen, wir so spielen wie immer und als Team auftreten, dann wird das ein spannendes Spiel. Wir haben keine Angst vor Dortmund”, sagt Kotziampassis. Der BVB will mit Macht letztlich in den Profifußball, die Landesliga ist eine Zwischenstation. Der BVB führt die Tabelle mit neun Siegen und erst einem Remis (28 Punkte) klar an, das Torverhältnis ist mit 55:3 überragend. Bochum ist Sechster mit 16 Punkten.

Bochum: Seljimi, Bockelmann, Arnold, Bosse, Hain, Sahiti, Bramkanp, Kiwitt, Urban, Demitrowitz, Fechner

