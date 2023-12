Frauenfußball VfL Bochum II mit Sieg in die Pause – BVB steht ganz oben

Bochum. Die Bochumer Landesliga-Fußballerinnen klettern durch ein Elfmetertor auf Platz fünf. Der neue Trainer ist mit den ersten Ergebnissen zufrieden.

Die zweite Mannschaft des VfL Bochum beendet ihr Fußball-Jahr mit einem Sieg: Die Bochumer Fußballerinnen hatten mit einem kleinen Kader zu kämpfen, besiegten den SV Hohenlimburg aber trotzdem 1:0. Die Mannschaft freut sich jetzt auf die Winterpause.

Die Hälfte der Bochumer Mannschaft fiel im Spiel gegen den SV Hohenlimburg krankheitsbedingt oder verletzt aus. „Es war natürlich sehr hart, von den elf Spielerinnen in der Startelf waren auch einige angeschlagen. Wir haben versucht, das möglichst ruhig zu machen und unsere Kräfte zu sparen”, sagt Bochums Trainer Emil Nicolodelli.

VfL Bochum II gewinnt durch Elfmetertor

Die Bochumerinnen konnten sich trotz einiger Probleme mehrere Torchancen erspielen, setzten diese jedoch nicht um. In der 56. Minute bekam Bergen nach einem Foulspiel an der Sechzehner-Linie einen Elfmeter. Lena Hain verwandelte ihn und erzielte Bochums Siegtreffer.

In seiner kurzen Zeit beim VfL hat Trainer Nicolodelli seinen Fokus besonders auf die Defensive gelegt. Nicolodelli: „Der Schlüssel zum Sieg war heute die Defensive, es war erstmal wichtig, solide zustehen, das haben die Mädels wieder super gemacht. Die Mädels haben trotz der Krankheitsfälle gut zusammen gearbeitet und nehmen das Spiel langsam mehr in die Hand.“

VfL Bochum braucht die Winterpause, um gesund zu werden

In der kommenden Winterpause ist die Devise bei den Bochumerinnen: gesund werden. „Es ist auf jeden Fall das oberste Ziel, dass die Mädels wieder gesund werden und sich ausruhen. Ich glaube, dass der Großteil im Januar, wenn wir wieder anfangen zu trainieren, wieder fit sein kann“, sagt Nicolodelli.

Emil Nicolodelli, Trainer der 2. Frauenmannschaft des VfL Bochum. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Für Nicolodelli sind die Pausen ebenfalls wichtig, damit man die Lust am Fußball nicht verliert, deshalb sollen die Spielerinnen die Pause nutzen. Der Plan für das Training nach der Pause steht aber bereits, Nicolodelli will an der Taktik schleifen und die Offensive effektiver machen. Bochum ist zur Winterpause Fünfter mit 25 Punkten, drei Punkte hinter Union Bergen. Tabellenführer ist Borussia Dortmund (37 Punkte).

Bochum: Seljimi, Bockelmann, Bosse, Hain, Hilke, Zerioul, Bramkanp, Kiwitt, Urban, Fechner (77. Anastassiadi), Kotziampassis

Tore: 1:0 Lena Hain (56.)

