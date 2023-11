VfL Bochum II: Fußballerinnen unter neuem Coach im Aufwind

Bochum. Unter dem neuen Trainer Emil Nicolodelli feierten die Fußballerinnen des VfL einen 4:1-Sieg. Union Bergen indes hakt den Aufstieg ab.

Die zweite Frauen-Mannschaft des VfL Bochum sicherte sich zum Abschluss der Hinrunde einen 4:1-Sieg gegen die SpVgg Horsthausen und kletterte damit auf Rang fünf in der Landesliga. Der neue Trainer Emil Nicolodelli sieht schon in seinem zweiten Spiel deutliche Verbesserungen im Team.

Der VfL geriet schon nach sechs Minuten 0:1 in Rückstand nach einem Abwehrfehler, Nisrine Maria Zerioul traf aber prompt zum Ausgleich (10.). „Danach hatten wir das Spiel sehr gut unter Kontrolle“, sagt Nicolodelli. In der 33. Minute brachte Joyce Sophie Urban Bochum dann 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit behielten die Bochumerinnen die Oberhand. Nisrine Maria Zerioul erzielte in der 63. Minute das 3:1. Kurz vor Schluss in der 83. Minute erhöhte Bochums Carina Kürten das Ergebnis auf 4:1.

Trainer Nicolodelli sieht viel Potenzial bei etlichen Spielerinnen

Emil Nicolodelli ist erst seit zwei Wochen Trainer der Bochumerinnen. Er hat sich viel vorgenommen und sieht bereits nach dem zweiten Spiel - zum Debüt gab es ein 0:2 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund - Verbesserungen. Nicolodelli: „Defensiv haben wir bis auf eine Unaufmerksamkeit nicht zugelassen, wir standen sehr gut, haben die Wege gemacht, genau wie gegen Dortmund haben sie sich richtig gut eingesetzt. Es sind ein paar Spielerinnen dabei, die sich ständig verbessern auch im Training.“

Jetzt steht ein spielfreies Wochenende an, auch eine Teambuilding-Maßnahme steht an. Als Nächstes treffen die Bochumerinnen dann daheim auf den SV Hohenlimburg 1910 (3. Dezember, 13.30 Uhr).

Bochum: Rumohr, Bosse (55. Sahiti), Hain, Hilke, Kerkhof, Zerioul, Barmkanp (55. Kürten), Kiwitt, Urban, Fechner, Kotziampassis

Tore: 1:1, 1:3 Nisrine Maria Zerioul (10., 63.), 1:2 Joyce Sophie Urban (33.), 1:4 Carina Kürten (83.)

Sieges-Serie von Union Bergen reißt gegen Dröschede

Union Bergens Fußballerinnen haben in der Landesliga acht Spiele in Folge gewonnen, jetzt ist ihre Siegesserie gerissen. Gegen den Tabellenzweiten FC Dröschede verlor Bergen 2:4.

Union Bergen startete nicht gut in das Spiel, schon nach 19 Minuten musste Diana Leonhardt verletzt ausgewechselt werden. Für sie kam Jessica Westerfeld. „Sie hat das richtig gut gemacht“, lobte Trainer Ersin Ekiz. Nach einem individuellen Fehler erzielte Dröschede das 1:0, nach dem 0:2 „standen wir erstmal unter Schock“, meinte Ekiz. Es folgte das 0:3, der Anschlusstreffer gab Mut, in der zweiten Halbzeit begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Dröschede aber erhöhte auf 4:1, Angelina Brück konnte mit ihrem zweiten Treffer nur noch verkürzen.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es weiter gegen den Tabellendritten Brechten (3. Dezember, 15.15 Uhr, Dortmund), das Thema Aufstieg ist für Ekiz, dessen Team Vierter ist, bei zehn Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund bereits abgehakt.

Bergen: Schröder, Bergins, Finzel, Laftsidis, Wojcinski (68. Siepelt), Leonhardt (19. Westerfeldt), Gkiaourakis, Bone, Brück, De Kleine, Eisfeldt (72. Oshovska)

Tore: 1:3, 2:4 Angelina Brück (41., 81.)

