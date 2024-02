VfL Bochum hat auch als Oberliga-Neuling Großes vor

Nach zwei Aufstiegen in Folge tritt die Gruppe „Bintou“ vom VfL Bochum am 17. Februar beim Oberliga-Turnier vor eigenen Rängen an.

Bochum Vier Turniere im Jazz- und Modern/Contemporary veranstaltet der VfL am 17./18. Februar. Formation „Bintou“ will wieder ganz vorne mitmischen.

Der Tanzsport ist inzwischen beim VfL Bochum durchaus etabliert. Die Lateinformation hat es bis in die Bundesliga geschafft, auch wenn dort die Luft recht dünn geworden ist für das einzige Team aus NRW. Seit inzwischen drei Jahren hat die Tanzsport-Abteilung des Clubs aber noch ein weiteres Standbein. Mit dem Jazz- und Modern/Contemporary-Bereich geht es seither steil bergauf, am 17./18. Februar zeigen die beiden VfL-Gruppen beim Heimturnier ihr Können.

Es gibt vorab einiges zu organisieren für dieses Turnierwochenende. Immerhin stehen an den beiden Tagen in der Maria-Sibylla-Merian-Schule in Wattenscheid gleich vier Wettbewerbe (von der Landes- bis zur Regionalliga) auf dem Programm. Da gibt’s eine Menge zu planen für das Vorstandsteam um Abteilungsleiter Christopher Stenzel, das aber schon auf die Erfahrung zweier solcher Turnierwochenenden zurückblicken kann. „Wir sind froh, dass wir diese junge, neue Sparte mit im Club haben - das ist für uns eine Bereicherung.“

Bochumer Formation „Bintou“ kennt bislang nur Aufstiege

Der sportliche Bereich in Sachen Jazz- und Modern/Contemporary ist bei VfL-Trainerin Laura Bolte in besten Händen. Die hat schon Erfahrungen in anderen Vereinen (u. a. in Hochdahl und Castrop-Rauxel) gesammelt, tanzt zudem weiterhin noch aktiv beim Regionalligisten TSZ Royal Wulfen aus Dorsten. Zwei JMC-Formationen coacht sie bei den Bochumern, in der Oberliga die Gruppe „Bintou“, die nun bereits zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen ist, und in der Landesliga die Formation „Sisu“.

„In der Oberliga wollen wir gleich wieder vorne mitmischen - ich glaube, dass die Mannschaft dazu auch das Potenzial hat“, sagt Laura Bolte. Zwei- bis dreimal pro Woche (in der heißen Phase vor Saisonbeginn kommt man um die dritte Einheit kaum herum) wird trainiert, und da geht’s dann schon richtig zur Sache. „Ich verlange da schon einiges von meinen Tänzerinnen“, so die 31-Jährige, deren anspruchsvolle Einheiten das Team allerdings bislang von Sieg zu Sieg geführt haben. Zur neuen Saison, zu der in der Oberliga acht Teams (von Recklinghausen bis nach Erkrath und Köln) zählen, hat Laura Bolte mit ihrem Team eine neue Choreografie mit dem Titel „Breathe“ erarbeitet.

Zwölf junge Frauen stehen dabei für „Bintou“ auf der Tanzfläche, insgesamt gehören deren 15 (im Alter von 18 bis 27 Jahren) zum Team des VfL Bochum, das am Samstag (ab 16.30 Uhr; nach dem Verbandsliga-Turnier, das um 14.30 Uhr startet) wieder in den Angriffsmodus schalten wird. Weitere Oberliga-Turniere folgen im April und Mai in Recklinghausen, Hochdahl und in Wuppertal.

Wir gehen sehr ambitioniert an unsere Saison heran. In der Choreographie stecken viele Drehungen, ganz viel Technik. Laura Bolte (31) - JMC-Trainerin des VfL Bochum

Nach zwei überaus erfolgreichen Saisons soll für die Formation „Bintou“ vom VfL Bochum der Erfolgsweg noch längst nicht zu Ende sein. Foto: VfL Bochum

Für die zweite Bochumer Formation „Sisu“, die am Sonntag (ab 13.30 Uhr) im Einsatz sein wird und im ersten von vier Ligaturnieren einen eher klassischen Tanz (Musiktitel: „Game of survivor“) darbieten wird, geht es in erster Linie darum, überhaupt mal Wettkampfluft zu schnuppern. „Das ist eine junge Mannschaft, die zum ersten Mal ein solches Turnier bestreiten wird. Im letzten Jahr hatten wir mal einen Showauftritt, jetzt aber auf großer Bühne - das wird schon eine ordentliche Steigerung fürs Team“, sagt Laura Bolte vor dem Debüt der Gruppe, die zwischen 14 uns 27 Jahre jung ist. Im Anschluss wird dann noch ein Regionalliga-Turnier (ab 15.30 Uhr) veranstaltet, dort sind gleich elf Formationen aktiv. Drei weitere Landesliga-Turniere folgen im April und Mai in Hamm, Hochdahl und in Wuppertal.

