Solche Spiele wünschen sie sich beim VfL Bochum häufiger. Mit 5:0 (1:0) gewann das Team von Trainer Thomas Reis gegen Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, kletterte auf platz zwei und ist jetzt, zumindest laut Tabelle: ein Spitzenteam. Entsprechend gut fallen die Noten aus. Zwei Einser-Kandidaten prägten das Spiel besonders.

Sicherer Rückhalt und fußballerisch stark: Manuel Riemann (M.) musste wenig halten. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Manuel Riemann: Halten musste der Bochumer Torwart wenig, Düsseldorf hatte nach der frühen Roten Karte und in Unterzahl offensiv wenig zu bieten. Riemann konnte sich dagegen erneut als Feldspieler empfehlen. Fußballerisch ist er der stärkste Torwart der 2. Bundesliga. Note: 3

Trickreich und schnell und zweikampfstark: Cristian Gamboa (l.). Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Cristian Gamboa: Der Nationalspieler aus Costa Rica bleibt die Nähmaschine im Team: Immer im hohen Tempo unterwegs. Defensiv war er da, wenn es sein musste. Offensiv versuchte er ebenso die Vorgaben von Trainer Thomas Reis umzusetzen. Er soll mehr flanken. Gegen Düsseldorf klappte das. Note: 2,5

Seine Zweikampfquote ist ausbaufähig: Maxim Leitsch. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Maxim Leitsch: In der derzeit jungen Innenverteidigung des VfL ist er mit 21 der etwas ältere Akteur. Spielte gegen Düsseldorf gewohnt unaufgeregt. Seine Zweikampfquote von 60 Prozent ist ausbaufähig. Alle wichtigen Zweikämpfe aber gewann er souverän.

Gegen Hamburg hatte Armel Bella-Kotchap (r.) noch Wackler in seinem Spiel, gegen Düsseldorf hatte er eine Zweikampfquote von 100 Prozent. Bemerkenswert. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Armel Bella-Kotchap: In der derzeit jungen Innenverteidigung ist er mit 19 der etwas jüngere Akteur. Gegen Hamburg startete er mit Wacklern und Abspielfehlern. Darauf verzichtete er, spielte viele Sicherheitspässe. Die Statistiker ermittelten für ihn eine Zweikampfquote von 100 Prozent. Note: 3,5

Gegen Düsseldorf konnte Danilo Soares (l.) häufiger als gewohnt zu jubelnden Mitspielern laufen. Foto: firo Sportphoto / Jürgen Fromme

Danilo Soares: Der Brasilianer im Team der Bochumer machte seine Seite zu. Nach vorne musste er diesmal nicht so viel machen. Für Offensivaktionen wäre aber auch nicht so viel Platz gewesen. In Überzahl hatte der VfL viel Ballbesitz und wenig Umschaltmöglichkeiten. Note: 3,5

Robert Tesche erzielte auch das wichtige 2:0. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Robert Tesche: Der Vertrag des Mittelfeldspielers verlängerte sich in der vergangenen Saison, weil er auf bestimmte Anzahl von Spielen kam. Sollte er wieder so eine Klausel im Vertrag haben – ob das so ist verrät er nicht – ist er auf dem besten Weg zu einer neuerlichen Vertragsverlängerung. Defensiv stabil, sehr ballsicher, nun auch torgefährlich. Sein 2:0 entschied das Spiel. Es war das erste Tor nach einer Ecke für den VfL in dieser Saison und das erste Kopfballtor. Note: 2

Auch in seinem 200. Zweitligaspiel für den VfL Bochum überzeugte Anthony Losilla (r.) als defensiver Mittelfeldspieler mit hoher Laufbereitschaft. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Anthony Losilla: In seinem 200. Zweitligaspiel für den VfL Bochum lief der Franzose wieder fast 12 Kilometer. Sky-Co-Kommentator Torsten Mattuschka sagte dazu: „Der Mann ist ein Laufwunder, er hat eine Pferdelunge. Er würde nach so einem Spiel wohl auch nach Hause laufen.“ Würde er wohl. Note: 3

Auch in der Luft schnell unterwegs: Gerrit Holtmann (r.). Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Gerrit Holtmann: Der Mann bringt Tempo ins Spiel. Er zeigte mehrmals gegen Düsseldorf, dass genau das dem Spiel des VfL weiterhilft. Er war der Ausgangspunkt für das frühe 1:0. Note: 2,5

Zwei Tore und viele gute Aktionen: Robert Zulj (r.) überzeugte erneut. Foto: Udo Kreikenbohm / FFSl

Robert Zulj: Zeigte genau das, was er sein kann: Der Unterschiedspieler. Viele kluge Pässe, dazu zwei Tore, immer präsent. Nach der Denkpause im Spiel gegen Fürth nun nach dem Hamburg-Spiel erneut einer der Spieler des Spiels. Note: 1,5

Danny Blum bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen: Dem Gegner die Hacken zeigen. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Danny Blum: Nach dem frühen Elfmetertor zum 1:0 hätte der Außenangreifer das Spiel alleine entscheiden können. Er ließ gute Möglichkeiten liegen, bereitete aber ein weiteres Tor vor. Dazu erneut griffig in den Zweikämpfen und aktiv in der Verteidigung nach hinten. Note: 1,5

Simon Zoller blieb gegen Düsseldorf ohne Tor, war aber an drei Toren maßgeblich beteiligt. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Simon Zoller: Zoller hat immer wieder gesagt, dass er gerne im Sturmzentrum spielen würde. Das darf er nun. Wurde vor dem 1:0 gefoult, war immer anspielbar, dazu ballsicher und für einen Stürmer fast schon zu uneigennützig. Hätte selber das 4:0 machen können, bediente aber Robert Zulj per Kopf. Der musste nur noch einschieben. Note: 2

Milos Pantovic wurde eingewechselt und traf noch zum 5:0. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme / firo

Eingewechselt: Silvere Ganvoula, Thomas Eisfeld, Herbert Bockhorn, Milos Pantovic, Erhan Masovic. Alle ohne Note.