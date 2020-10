VfL Bochum: Fußballerinnen sind weiter im Torrausch

Nach der Unterbrechung durch das erfolgreiche DFB-Pokalspiel machten die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum da weiter, wo sie beim 8:0-Auftaktsieg aufgehört hatten. Mit einem deutlich 6:0 (2:0)-Sieg gegen die U20 der SGS Essen konnten die VfL-Frauen erneut überzeugen, wenn auch erst im zweiten Durchgang.

„Wir haben nur schwer ins Spiel gefunden“, berichtete VfL-Trainer Paul Müller, dessen Mannschaft sich zunächst einmal mit den Witterungsverhältnissen arrangieren musste. Dennoch gingen die Bochumerinnen bereits in der achten Minute durch den ersten Treffer von Chantal Meißner in Führung. „Danach hätten wir auch noch das 2:0 und 3:0 machen können“, so Müller, der jedoch auch eine hohe Fehlpassquote im Spiel seines Teams ausmachte. Insgesamt fanden die VfL-Frauen im ersten Durchgang noch nicht zu ihrer Linie, durften sich aber dennoch über den zweiten Treffer freuen, den Meißner per Foulelfmeter erzielte.

Appell von Bochums Trainer Müller in der Halbzeit

In der Kabine appellierte Coach Müller, dass es an mehr Spielzugriff bedarf. Die Worte schienen voll und ganz angekommen zu sein, denn mit dem Wiederanpfiff setzen die Bochumerinnen die Vorgaben direkt um. Gleich zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Laura Radke auf 3:0. „Danach war der Knoten bei uns geplatzt“, meinte Müller, der nicht lange auf einen weiteren Torjubel warten musste.

Nur zehn Minuten später trug sich Innenverteidigerin Meißner beim 4:0 ein drittes Mal in die Torschützenliste ein, steht mit insgesamt vier Toren sogar auf Platz eins des ligainternen Rankings. Auch Gizem Kilic, die längere Zeit mit Knieproblemen passen musste, erzielte bei ihrem zweiten Einsatz Treffer Nummer fünf. Carina Grendel erhöhte kurz vor dem Abpfiff der ohnehin schon frühzeitig entschiedenen Partie noch auf 6:0.

Nach zwei Spielen und 14:0 Toren zeigten die VfL-Frauen, dass mit ihnen in dieser Saison mehr als zu rechnen ist.

VfL Bochum: Gutke – Ann-Sophie Vogel, Meißner, Grendel, Brinkert (46. Kilic) – Alessandra Vogel, Angrick, Maiwald (62. Homann), Wilhelm – Radke (62. Schmidt), Dej (65. Öncü)

Tore: 1:0/2:0/4:0 Meißner (8./45. FE/57.), 3:0 Radke (47.), 5:0 Kilic (64.), 6:0 Grendel (86.)