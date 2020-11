Bochum. In der Virtuellen Bundesliga standen für die E-Sportler des VfL Bochum die Spieltage fünf und sechs an. Die Bochumer blieben ungeschlagen.

Die E-Sportler des VfL Bochum spielen in der Virtuellen Bundesliga weiter oben mit. Nach den Spieltagen fünf und sechs und den Partien gegen Eintracht Braunschweig und Bayer Leverkusen liegen die E-Sportler in der Tabelle sogar noch einen Platz besser als die Profis.

Die Profis haben es nach dem 3:1 beim Hamburger SV auf Platz vier geschafft. Die E-Sportler liegen aktuell sogar auf Platz drei. Nur Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach haben mehr Punkte.

Tabellenführung war möglich

Am sechsten Spieltag hätten die Bochumer allerdings auch die Tabellenspitze übernehmen können. Es ging gegen Leverkusen. Da ging es gut los. Cihan Yasarlar gewann sein Einzel mit 5:1. Im zweiten Einzel glich Ali Rad in der letzten Minute zum 3:3 aus, bekam in der Nachspielzeit aber noch das vierte Gegentor und verlor. Das Doppel blieb ohne Tore, der Gesamtvergleich endete 4:4.

Gegen Braunschweig hatte es zuvor für die Bochumer einen 7:1-Sieg gegeben. Cihan Yasarlar gewann sein Einzel mit 3:2, mit Ali Rad seins mit 2:0. Im Doppel holten Rad und Alexander Steinmetz ein 1:1.

Weiter gegen Kiel und Köln

Weiter geht es für die Bochumer am 1. Dezember mit den Spieltagen sieben und acht und den spielen gegen Holstein Kiel und den 1. FC Köln.

Mehr Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid:

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier