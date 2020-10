VfL Bochum: Die Noten zum Spiel gegen den VfL Osnabrück

Bochum. Dritter Spieltag, zweites Remis. Der VfL Bochum spielte gegen Osnabrück 0:0. Da war mehr drin. Auch bei den Leistungen der Spieler. Die Noten.

Zum ersten Mal in dieser Saison blieb der VfL Bochum ohne Tor. Das ist nicht gut. Zum zweiten Mal in dieser Saison blieb der VfL Bochum ohne Gegentor. Das ist besser. Auch gut: Der VfL bleibt ungeschlagen. Die Noten zum Spiel.

Manuel Riemann musste selten meckern, sah aber dennoch die Gelbe Karte dafür. Foto: Bernd Thissen / dpa

Manuel Riemann: Der Torwart hat in dieser Woche seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Gegen Osnabrück selten gefordert, aber wenn, dann wie zuletzt gewohnt mit großer Ruhe. Seine langen Bälle kamen allerdings nicht wie gewohnt genau. Note: 3

Cristian Gamboa war erneut überwiegend schnell unterwegs. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Cristian Gamboa: Er bleibt der Spieler mit der höchsten Schrittfrequenz. Hatte seine Seite im Griff, fand immer wieder Zeit, um sich nach vorne einzuschalten. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Gamboa spielte erneut so, dass eine Vertragsverlängerung Sinn machen würde. Note: 2,5

Wie gewohnt zupackend: Vasileios Lampropoulos (M.). Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Vasileios Lampropoulos: In den ersten beiden Spielen hatte der Grieche jeweils kleine Wackler in seinem Spiel. Gegen Osnabrück verzichtete er darauf. Nur selten traf er direkt auf Christian Santos. Mit dem spielte er zuletzt bei La Coruna. Als die Spanier abstiegen, endeten die Verträge der beiden. Noto: 3

Einer der besten Bochumer: Maxim Leitsch (l.). Foto: Bernd Thissen / dpa

Maxim Leitsch: Wurde von U21-Nationaltrainer erneut zu den Spielen der EM-Qualifikation eingeladen. Ist und bleibt der Aufsteiger beim VfL Bochum. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2022. Das ist gut für den VfL. Note: 2

Danilo Soares hat bis 2024 Vertrag. Foto: Bernd Thissen / dpa

Danilo Soares: Mit seiner Vertragsverlängerung nach dem Saisonende sorgte er für eine dicke Überraschung. Der Brasilianer hat sich bis 2024 an den Verein gebunden. Gegen Osnabrück wie immer mit viel Drang nach vorne, dabei aber mit einigen Flüchtigkeitsfehlern. In der Defensive verzichtete er darauf. Note: 3

Woran hat es gelegen? Das versucht Robert Tesche (l.) mit Danilo Soares zu klären. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Robert Tesche: Sein Vertrag verlängerte sich in der vergangenen Saison, weil er auf eine entsprechende Anzahl von Spielen kam. Die Frage, ob er erneut so eine Klausel im Vertrag habe, ließ er unlängst unbeantwortet. Gegen Osnabrück verrichtete er zuverlässig seine Defensivarbeit. Note: 3

Anthony Losilla lief gegen Osnabrück 11,96 Kilometer. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Anthony Losilla: Der Kapitän wird auch in dieser Saison versuchen, der laufstärkste Mittelfeldspieler der 2. Bundesliga zu werden. Wenn die Bochumer ihn weiter in ihren Reihen haben wollen, müssen sie seinen Vertrag verlängern. Der aktuell läuft bis 2021. Gegen Osnabrück mal wieder ständig unterwegs und immer anspielbar. Note: 3

Eine seiner besseren Szenen. Robert Zulj hat schon besser für den VfL gespielt. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Robert Zulj: Der Mittelfeldspieler kam im Januar zum VfL und wurde mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Spielte in den ersten beiden Spielen deutlich besser, wurde von den Osnabrückern fast komplett zugestellt. Seine Standards brachten diesmal keine Gefahr. Machte nach 70 Minuten für Thomas Eisfeld Platz. Note: 4

Simon Zoller blieb erstmals ohne Tor. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Simon Zoller: Fing gegen einen seiner ehemaligen Vereine stark an, war viel unterwegs, arbeitete nach vorne und hinten gleich gut. Bereitete die beste Chance von Silvere Ganvoula vor. Der Stürmer traf den Pfosten. Zoller baute im Spielverlauf merklich ab. In den ersten beiden Spielen war er besser unterwegs. Erstmals in dieser Saison blieb er ohne Tor in einem Pflichtspiel. Würde er in jedem Spiel treffen, würden die Bochumer seinen Vertrag sicher sofort verlängern. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2022. Note: 3,5

Milos Pantovic (r.) machte sein erstes Saisonspiel von Beginn an. Foto: Udo Kreikenbohm / FFS

Milos Pantovic: Seine Hereinnahme war der einzige Wechsel im Vergleich zu den beiden ersten Saisonspielen. Versuchte einiges, arbeitete vor allem intensiv mit zurück. Versuchte sich auch im Abschluss, hatte aber auch da wenig Glück. Note: 3,5

Flugschüler Silvere Ganvoula. Foto: Udo Kreikenbohm/FFS

Silvere Ganvoula: Der Stürmer wartet weiter auf sein erstes Tor. Nach Vorarbeit von Zoller brachte er den Ball nur an den Pfosten. Hatte erneut einige technische Fehler in seinem Spiel. Vielleicht ist es gut, dass am Montag das Transferfenster schließt, dann steht fest, dass er beim VfL Bochum bleibt und Ganvoula kann sich wieder voll auf sein Aufgabengebiet als Stürmer konzentrieren. Er hat ohnehin Vertrag bis 2023. Note: 4

Ein Foul an ihm brachte dem VfL Bochum die Überzahl: Danny Blum. Foto: Bernd Thissen / dpa

Eingewechselt wurden Danny Blum für Simon Zoller, Thomas Eisfeld für Robert Zulj und Soma Novothny für Silvere Ganvoula. Ohne Note.