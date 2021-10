VfL Bochum: Die besten Bilder vom Pokaldrama gegen Augsburg

Bochum. Was für ein Pokalabend: Der VfL Bochum schlägt den FC Augsburg im Elfmeterschießen. Die besten Bilder vom emotionalen Flutlichtspiel in Bochum.

Ein Spektakel: Der VfL Bochum hat den FC Augsburg aus dem Pokal gekegelt (7:6 (1:0, 2:2, 2:2, 2:2) n.E.) – und wie! Erst im Elfmeterschießen löste der VfL das Ticket für die nächste Runde. Der Held des Spiels war Torwart Manuel Riemann, der den entscheidenden Elfmeter verwandelte.

Heiß her ging es von Beginn an in Bochum, das Flutlichtspiel an der Castroper Straße hielt, was es im Vorfeld versprach. Groß war der Jubel nach dem Elfmeterschießen. Hier sind die besten Bilder von der blau-weißen Party.

Bochum gewinnt im Elfmeterschießen Bochum gewinnt im Elfmeterschießen Manuel Rieman versekt den entscheidenen Elfermeter zum Bochum Pokalsieg Foto: Udo Kreikenbohm

