VfL Bochum: DFB-Pokal-Spiel der Frauen erneut im Ruhrstadion

Bochum. Mit neuem Trainerteam ist der VfL Bochum in die Regionalliga-Vorbereitung gestartet. Der erste Test des Teams von Kyra Malinowski fiel aus.

Die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum sind in ihre Saisonvorbereitung gestartet – mit dem klaren Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im ersten Training setzte Trainerin Kyra Malinowski allerdings erst einmal alles daran, das Training möglichst spaßig zu gestalten: „Es gab ja doch einen kleinen Umbruch, mit neuen Spielerinnen, einem neuen Trainerstab, etc. Da müssen wir erstmal richtig hineinfinden. Ich wollte, dass die Mädels direkt einen Ball an den Fuß bekommen und sich gegenseitig kennenlernen können“, sagt Malinowski.

Das Trainerteam um Kyra Malinowski musste in der Sommerpause komplett neu aufgestellt werden. Der ehemalige Co-Trainer Chris Goebel wechselte in die Jugendabteilung des FC Schalke 04, ist dort nun Trainer der U17-Mädchen. Jetzt bekommt Kyra Malinowski Unterstützung von Jordanis Bairaktaridis als Co-Trainer und Anne Catherine Kufner als Athletiktrainerin. „Ähnlich wie das ganze Team müssen wir uns erst finden und wir müssen in unsere Abläufe reinkommen. Bisher läuft aber alles sehr gut“, sagt Malinowski.

VfL Bochum: Erster Testgegner sagt ab

Malinowski ist überzeugt: Sobald das Trainerteam mit einem einheitlichen Ansatz arbeitet, werde das in Ergebnissen auf dem Platz sichtbar. Für den Start in die Vorbereitung war am Samstag eigentlich ein Testspiel gegen den Regionalligisten TuS Büppel geplant, der Gegner sagte das Spiel aber kurzfristig ab. „Das war ein sehr unglücklicher Anfang, wir wollten in dem Spiel eigentlich sehen, wo wir ungefähr stehen, stattdessen mussten wir es durch eine Trainingseinheit ersetzen“, sagt Malinowski.

Bochums Trainerin Kyra Malinowski. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für die Bochumerinnen stehen in der Vorbereitung vier Trainingseinheiten jede Woche an, zusätzlich sind drei Testspiele und ein Turnier geplant, um sich gegen gleich starke Gegner testen zu können. Am Ende der dritten Vorbereitungswoche kommt es zum Highlight der Vorbereitung und es wird erstmals ernst für die Bochumerinnen: In der ersten DFB-Pokal-Runde treffen die Bochumerinnen auf Fortuna Köln (So., 13. August, 14 Uhr), die Partie wird wie schon das Pokalspiel gegen Meppen im vergangenen Jahr im Ruhrstadion ausgetragen.

Saisonstart mit Auswärtsspiel beim SSV Rhade

Das oberste Ziel von Kyra Malinowski ist dennoch nicht, zum DFB-Pokal-Spiel perfekt aufgestellt zu sein. Die Trainerin sagt: „Generell ist die oberste Priorität, dass wir als Team zusammenwachsen und die Spielerinnen, die noch nicht ins Training eingestiegen sind, so schnell wie möglich integriert werden.“ Der Saisonauftakt in der Regionalliga ist erst zehn Tage später: Der VfL Bochum startet am Donnerstagabend (24. August) mit einem Auswärtsspiel beim SSV Rhade.

