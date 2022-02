VfL Bochum: Blums Rückkehr lässt für die weiteren Spiele hoffen

Bochum. Von 24 Spielen in der Bundesliga hat Danny Blum in dieser Saison nur zehn mitgemacht. Gegen Leipzig gab er sein Comeback. Mal wieder.

Diese Einwechslung ging ein wenig unter im Trubel der Schlussphase des Spiels des VfL Bochum gegen RB Leipzig. Die Bochumer lagen mit 0:1 zurück, Trainer Thomas Reis hatte nach 71 Minuten einen Dreierwechsel gemacht. Nun, knapp fünf Minuten vor dem Ende brachte er Danny Blum und mit ihm die Hoffnung auf einen vielleicht genialen, zumindest aber entscheidenden Moment. Blum kann so etwas Geniales, Entscheidendes. Diesmal aber klappte es nicht. Zumindest aber gab er sein Comeback.

Mal wieder muss an dieser Stelle der Zusatz sein. Seit 2019 ist er beim VfL Bochum. In etlichen Spielen der 2. Bundesliga und auch schon der Bundesliga hat er gezeigt, dass er wichtig sein kann für das Team, das er immer für ein Tor gut ist.

Gegen Frankfurt stand er am neunten Spieltag das erste Mal in dieser Saison in der Startelf. Er traf zum 1:0. Einen Spieltag später wurde er gegen Gladbach eingewechselt, traf per Freistoß zum 1:2. Blum ist schnell und abschlussstark. Er ist aber auch oft verletzt.

14 Spiele in der Bundesliga hat Blum verpasst

Vor und nach diesen Spieltagen fehlte er oft. Immer wieder wird er von seinem Körper ausgebremst, fällt er mit Muskel-Verletzungen aus. Von den 24 Spielen, die die Bochumer bisher in dieser Saison bestritten haben, hat er 14 verpasst.

Bei der Pressekonferenz vor den Spieltagen war es fast schon ein „Running Gag“, dass Trainer Thomas Reis die Frage nach einem möglichen Kaderplatz oder gar Startelfeinsatz von Blum beantworten musste. Zuletzt gab Reis Blum besonders lange Zeit, um wieder spielfähig zu werden.

Gegen Leipzig stand Blum das erste Mal seit dem 19. Spieltag wieder im Kader, spielte dann knapp zehn Minuten, kam dabei zu keiner nennenswerten Aktion. Zwei weitere Spiele haben die Bochumer noch in dieser Woche. Möglich, dass Blum in diesen beiden Partien wieder etwas mehr Spielzeit bekommt.