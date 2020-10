VfL Bochum bindet einen weiteren Leistungsträger langfristig

Bochum. Der VfL Bochum setzt auf Kontinuität. Am Donnerstag verlängerte der Zweitligist mit einem Leistungsträger und sorgte für eine Überraschung.

Bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster geöffnet. Möglich, dass sich beim VfL Bochum noch etwas tut. Es sei derzeit wahrscheinlicher, dass ein Spieler gehe, als das einer komme, sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzielorz bei der Pressekonferenz zum Freitagsspiel gegen den VfL Osnabrück. Kurz danach überraschte der Zweitligist mit einer Personalie.

Der VfL Bochum und Manuel Riemann haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das neue Arbeitspapier habe eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023.

Riemann ist seit 2015 im Verein

Seit 2015 ist Riemann nun beim VfL Bochum. 155 Pflichtspiele hat er inzwischen für den VfL absolviert. Nach Danilo Soares, der unlängst seinen Vertrag für vier weitere Jahre verlängerte, ist das die zweite langfristige Vertragsverlängerung.

„Manuel Riemann ist zu einer festen Größe beim VfL geworden“, sagte Sebastian Schindzielorz. „Wir haben immer betont, dass uns Kontinuität wichtig ist. Manuel hat nicht zuletzt mit seinen starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir seit dem Re-Start saisonübergreifend das punktbeste Team der 2. Bundesliga geworden sind. Mit der Vertragsverlängerung sorgen wir auf einer Schlüsselposition weiterhin für Kontinuität.“

Riemann spricht von Vertrauensbeweis

Riemann selbst spricht von einem „Vertrauensbeweis, den der VfL mir entgegengebracht hat, was gerade in der jetzigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Deshalb ein großer Dank von meiner Seite aus an die Verantwortlichen beim VfL.“ Er sei jetzt fünf Jahre in Bochum. Das sei eine im Profifußball schon längere Dauer. „Es waren auch schwierige Zeiten darunter, aber wir haben insgesamt gut zueinander gefunden. Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass es beim VfL auch zukünftig erfolgreich weitergeht und somit das in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen.“