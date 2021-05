VfL Bochum: Alles, was Sie zum Aufstiegsrennen wissen müssen

Bochum. Bochum steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Alle Infos zu den entscheiden Spielen, zu Konkurrenz, Fans, Planung und zur nächsten Saison.

Der VfL Bochum hat als Zweitliga-Spitzenreiter die besten Aufstiegschancen – vor allem Greuther Fürth und Holstein Kiel sind als Verfolger aber nah dran.

hat als Zweitliga-Spitzenreiter die besten Aufstiegschancen – vor allem Greuther Fürth und Holstein Kiel sind als Verfolger aber nah dran. Im besten Fall kann der VfL Bochum am Donnerstag, 13. Mai, als Aufsteiger feststehen – dafür sind aber einige Bedingungen notwendig. Zwei wichtige Spieler fehlen aber im Endspurt.

Der VfL Bochum müsste einige Auflagen für die Bundesliga-Lizenz erfüllen. Die Kaderplanung ist schon weit fortgeschritten.

Auch für Fans und Stadt hätte ein Aufstieg große Bedeutung. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Entscheidung im Ruhrstadion allerdings vor leeren Rängen.

60 Punkte hat der VfL Bochum nach 31 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Konto. In den vergangenen drei Jahren reichte das am Ende schon für einen der beiden ersten Plätze, ein paar Zähler fehlen aber wohl noch, um den sechsten Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.

Als Tabellenführer hat Bochum die besten Chancen – und die Stadt fiebert mit. Auch die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen natürlich längst. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die mögliche Bochumer Bundesliga-Rückkehr. Alle aktuellen Entwicklungen ergänzen wir laufend.

VfL Bochum: Im Endspurt zum Aufstieg fehlen Blum und Riemann

Ein entscheidender Faktor für den Bochumer Erfolg in dieser Saison ist, dass Thomas Reis auf ein eingespieltes Team setzen kann. Zum Beispiel die junge Innenverteidigung aus Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap oder das Angriffsduo aus Robert Zulj und Simon Zoller, die vorne oft den Unterschied ausmachen. Verletzungspech blieb dem VfL lange erspart – dann erwischte es aber kurz nacheinander Manuel Riemann und Danny Blum.

Bittere Verletzung: VfL-Bochum-Torwart Manuel Riemann verletzte sich im Spiel in Heidenheim an der Hand und droht bis zum Saisonende auszufallen. Foto: Heiko Becker / HMB /firo Sportphoto

Manuel Riemann fällt mit einer gebrochenen Hand aus, für ihn steht Patrick Drewes zwischen den Pfosten. Riemann kämpft aber darum, zum letzten Spieltag gegen Sandhausen wieder einsatzbereit zu sein. Für Offensivmann Danny Blum dagegen ist die Saison nach seiner Muskelverletzung aus dem Darmstadt-Spiel definitiv beendet. Umso wichtiger wird im Endspurt die Rolle von Allrounder Herbert Bockhorn.

Das Aufstiegsrennen: Vor allem Greuther Fürth und Holstein Kiel sind nah

Gut zwei Wochen vor dem Saisonfinale kann der VfL theoretisch von Platz eins bis fünf alle Plätze belegen. Der Relegationsrang ist allerdings fast sicher, da der HSV und Fortuna Düsseldorf abgeschlagen sind. Greuther Fürth und Holstein Kiel sind dem VfL auf den Fersen.

Für den VfL Bochum gibt Thomas Reis aber die Devise aus: „Wir haben es selbst in der Hand.“ Und auch Simon Zoller will sich gar nicht damit beschäftigen: „Versagen ist kein Thema“, sagt der Mittelstürmer im WAZ-Live-Talk.

Auch wenn die Tabelle durch einige Spielausfälle noch verzerrt ist – der VfL ist in der Position, mit mindestens sieben Punkten aus den Spielen gegen Regensburg, Nürnberg und Sandhausen den Aufstieg definitiv perfekt zu machen. Je nachdem, wie die Kieler Nachholspiele ausgehen, könnte der Aufstieg im besten Fall am Donnerstagabend, 13. Mai. perfekt sein. Es wäre ein Aufstieg „auf dem Sofa“.

Eine echte Feier oder gar ein Corona-konformes Treffen mit Fans ist allerdings unabhängig von der Entscheidung erst nach dem letzten Spieltag möglich – um Spielabsagen wegen Corona-Fällen zu verhindern, sind alle deutschen Profimannschaften bis zum Saisonende in einer Selbst-Isolation bzw. Trainingslager-Quarantäne im Hotel:

Die Bundesliga-Pläne: Mehr als 20 Spieler stehen unter Vertrag, Etat würde verdoppelt

„Wir sind ein Team und wollen erfolgreich sein. Das ist es, was mich weiter antreibt“ – so kommentierte Bochums Mittelfeld-Routinier Robert Tesche im März seine Vertragsverlängerung an der Castroper Straße. Und es sieht so aus, als ob dieses Team größtenteils zusammenbleibt. Wenn der VfL aufsteigt, stehen bereits 23 Profis unter Vertrag. Nur drei Verträge laufen aus.

Einige Spieler sind aber natürlich auch bei der Konkurrenz begehrt, allen voran die beiden jungen Innenverteidiger Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap haben mit ihren starken Leistungen größere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Der VfL will aber beide halten – im Aufstiegsfall könnte sich der Bochumer Etat in etwa verdoppeln.

Wirtschaftlich tut die Corona-Saison dem VfL zwar wie allen Vereinen weh; Spielerverkäufe aus wirtschaftlichen Gründen wären bei einem Aufstieg nach WAZ-Informationen aber nicht nötig. Die Lizenz für die erste und zweite Liga hat die DFL dem Verein unter Auflagen erteilt.

Die Aufstiegs-Historie: Bereits fünfmal stieg der VfL Bochum in die Bundesliga auf

Auch wenn der letzte Aufstieg schon lange zurück liegt, darf sich der VfL Bochum doch getrost immer noch als Comeback-Meister des deutschen Fußballs bezeichnen. Gleich fünfmal kehrte der VfL nach dem Abstieg in die 2. Liga postwendend zurück in die höchste Spielklasse: 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006.

Einer der Helden von 2002: Paul Freier war im Aufstiegsjahr ein Teil der fulminanten Bochumer Offensive um den späteren Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Viele ehemaliger Bochumer drücken ihrem Club die Daumen

Auf dem spannenden Aufstiegskampf in der zweiten Liga blickt ganz Fußballdeutschland – natürlich schauen besonders ehemaliger Bochumer und die Vereinslegenden ganz genau hin:

Die Fans und die Stadt fiebern auch in Corona-Zeiten mit dem VfL

Als der VfL Bochum zum letzten Mal in einem vollen Ruhrstadion auflief, war der VfL in Abstiegsnot, Trainer Thomas Reis wackelte – das war Anfang März 2020, beim 4:4 gegen Sandhausen. Nach der Corona-Unterbrechung formte Reis allerdings aus dem Abstiegskandidaten einen Aufstiegskandidaten, führte die Bochumer von Platz 15 aus erst ins gesicherte Mittelfeld und in diesem Jahr an die Spitze.

Bitter für die Fans, dass sie diese Entwicklung in Zeiten von Geisterspielen nur vor dem Fernseher und vor dem Radio verfolgen können. Größere Fan-Aktionen blieben bislang aus, einige Fans trafen sich bislang weitgehend unter Einhaltung der entsprechenden Regeln.

Auch ohne große Fan-Aufläufe fiebern Anhänger und die ganze Stadt natürlich mit der Mannschaft. Auf das Image und die Wirtschaft der Stadt könnte ein Aufstieg in einer Nach-Corona-Zeit zusätzlich positiv einwirken – die Medienpräsenz ist viel größer, Duelle gegen Bayern München oder Borussia Dortmund würden regelmäßig für bundesweite Aufmerksamkeit sorgen.

