VfL Bochum: 16-Tore-Stürmerin wechselt in die Bundesliga

Bochum. Laura Radke verlässt den VfL Bochum und unterschreibt bei Turbine Potsdam. Der VfL eröffnet in sechs Wochen die Regionalliga-Saison.

Ihr Abgang vom VfL Bochum stand schon länger fest. Nun ist auch klar, wohin es eine der Bochumer Top-Torschützinnen der vergangenen Regionalliga-Saison zieht: Laura Radke spielt in der kommenden Saison für Turbine Potsdam in der Bundesliga. Dort wurde sie nun offiziell als Neuzugang vorgestellt.

„Turbine Potsdam ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine im Frauenfußball, ich freue mich ein Teil davon zu sein und wieder in der Bundesliga zu spielen“, sagte die 22-Jährige einer Mitteilung des Clubs von Donnerstagabend zufolge.

VfL Bochum: Angriff war nicht die Stärke in der vergangenen Saison

Zuvor spielte Radke bei der SGS Essen, Bayer 04 Leverkusen und dem MSV Duisburg und bestritt zwölf Spiele in der Bundesliga. Zuvor hatte Turbine bereits mitgeteilt, dass die slowenische Stürmerin Adrijana Mori, die zuletzt zu Olimpija Ljubljana ausgeliehen war, zum Club zurückkehrt.

Laura Radke hatte in der vergangenen Saison in der Regionalliga West 16 Tore erzielt. Genau so oft traf Svenja Streller für den VfL, Alessandra Vogel war mit 17 Treffern die beste Bochumer Torschützin. Die Offensive war aber trotzdem eine Bochumer Schwäche: Als Tabellenzweiter erzielte der VfL in der kompletten Saison 88 Tore – Borussia Mönchengladbach II traf 105-mal, der 1. FC Köln II sicherte sich mit 123 Treffern Meisterschaft und Aufstieg.

Der inzwischen zum Männer-Oberligisten SSVg Velbert gewechselte Trainer Dimitrios Pappas hatte im WAZ-Interview nach der Saison gesagt: „Jeder Verein wünscht sich eine Stürmerin, die in der Saison um die 30 Tore macht. Aber die sind im Frauenfußball schwer zu finden und wenn, dann schwer zu finanzieren. Das sind Summen, die wir als Verein nur schwer stemmen können. Deswegen kommt es für uns darauf an, unsere eigene Jugendabteilung zu stärken um solche potenziellen Top-Stürmerinnen selbst zu entwickeln.“ Gut möglich, dass der Ersatz für Radke auch aus den eigenen Reihen kommen soll.

Erstes Ligaspiel auf Donnerstag, 25. August, vorgezogen

Aktuell befindet sich der VfL noch auf Trainersuche – René Weingärtner ist vor einigen Tagen als neuer Sportlicher Leiter vorgestellt worden. Die ersten Pflichtspielgegner stehen derweil schon fest: Im Westfalenpokal geht es zu Landesligist SpVgg Herne-Horsthausen, im DFB-Pokal zu Holstein Kiel (voraussichtlich 21. August).

Wenige Tage später wird es in der Liga ernst: Am Donnerstag, 25. August, eröffnet der VfL die Regionalliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Bocholt. Das erste Heimspiel steigt am 4. September, dann ist der FSV Gütersloh II zu Gast beim VfL. (mit dpa)

Zum kompletten Spielplan auf fussball.de hier

