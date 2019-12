VfL Astro-Stars II sind mit Schwung in der Winterpause

Der Trend bei der Zweitvertretung der Sparkassen-Stars geht wie beim ProB-Team nach oben. In den ersten sechs Spielen gab es nur einen Sieg zu feiern, seitdem sind es vier am Stück. Die vielen jungen Spieler brauchten Zeit, um sich an die Spielweise der Oberliga zu gewöhnen. Die Entwicklung der Mannschaft soll auch weiterhin im Vordergrund stehen.

Mit 58:49 siegte die Mannschaft von Trainer Benedikt Franke im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den TuS Breckerfeld. „Das war nichts für Taktikfans“, sagte der Trainer. Wichtig aber sei gewesen, dass sein Team körperlich mithalten konnte und sich auch nach Rückständen nicht aufgab. Die mangelnde Erfahrung machen die jungen Astro-Stars immer wieder durch ihr kämpferisches Spiel wett.

Knappe Niederlagen und hohe Pleiten zum Saisonbeginn

Ist zufrieden mit der Entwicklung: Trainer Benedikt Franke von den VfL Astro-Stars II. Foto: Joachim Hänisch / FUNKE Foto Services

Denn früh musste das Franke-Team lernen, dass es sich steigern muss, um in der Liga mitzuhalten. Neben einigen knappen Niederlagen musste die VfL-Reserve auch hohe Pleiten hinnehmen. Gegen Tabellenführer TVO Biggesee setzte es zum Beispiel eine 55:93-Niederlage. Nun, da sich das Team ins sichere Tabellenmittelfeld, aktuell Platz sechs, gespielt hat, sei die Stimmung gut, meint Trainer Franke. „Sobald die Siege kommen, fallen einige Sachen leichter“, sagt Franke. Auch im Training könne er beinahe wöchentlich Verbesserungen erkennen.

Das Ziel bleibt der Klassenerhalt

Da könnte man meinen, die Winterpause käme jetzt zur falschen Zeit und unterbreche den Schwung. Franke aber freut sich über die vierwöchige Pause. Denn zuletzt haben einige seiner Spieler gespielt, obwohl sie angeschlagen waren. In der Pause können sie ihre Blessuren auskurieren.

Das Ziel vor der Saison war der sichere Klassenerhalt. Trotz der Siegesserie wird das vorerst auch so bleiben. „Ich habe vor allem die Entwicklung der Mannschaft im Blick“, sagt Benedikt Franke.