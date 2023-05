VfB Günnigfeld klettert nach 5:0-Kantersieg über SV Zweckel

Bochum. Der VfB Günnigfeld hat den Anschluss an die vorderen Plätze wieder hergestellt. Im Nachholspiel gegen Zweckel gab es einen klaren Sieg.

Das war ein lang ersehnter Erfolg für den VfB Günnigfeld. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge hat sich das Team von VfB-Coach Jörg Kostrzewa gegen den SV Zweckel nun wieder mit einem Dreier belohnt. Mit dem 5:0 (3:0) im Nachholspiel der Bezirksliga ist der VfB auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt.

„Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert, viele Zweikämpfe gewonnen und zur Pause verdient mit 3:0 geführt“, so Kostrzewa. Im zweiten Durchgang legten Bernd Paul und Marco Gruner recht zügig zwei weitere Treffer nach und sorgten damit für die Entscheidung, den Rest der Spielzeit verwaltete der VfB dann gekonnt.

„Wir haben den Bock zu Hause umgestoßen, ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben den Anschluss an den fünften Platz damit hergestellt“, so der Coach, dessen Team am kommenden Sonntag erst einmal entspannen kann. Der VfB hat wegen des Rückzugs der Gladbecker spielfrei.Tore: 1:0 Kokoschka (23.), 2:0/3:0 Gruner (30./36.), 4:0 Paul (50.), 5:0 Gruner (56.)

