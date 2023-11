VfB Günnigfeld II: Pancke hilft Pancke - „Kann mir etwas ausgeben“

Wattenscheid. Marlon Pancke schießt Günnigfeld zum Topspiel-Sieg. Von seinem Bruder Marvin erwartet er ein besonderes Dankeschön, sagt er im Video-Interview.

Beim Spitzenspiel der Bochumer Kreisliga A1 zwischen dem VfB Günnigfeld II und dem BV Hiltrop standen mal wieder Günnigfelds Pancke-Brüder im Mittelfeld, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Torjäger Marvin Pancke sah in der 60. Minute eine denkbar unnötige Gelb-Rote-Karte, da er den Ball nach einem Foul weggeschossen hatte. Dank eines Doppelpacks von Bruder Marlon Pancke gewannen die Günnigfelder das Spiel aber trotzdem, hier sehen Sie die Highlights des 3:1-Sieges.

+++ Günnigfeld II ringt Hiltrop nieder: Die besten Fotos des Spiels +++

Im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz jubelt Doppeltorschütze Marlon Pancke über den Erfolg und verrät, welches Dankeschön er nun von seinem vom Platz geflogenen Bruder erwartet.

VfB Günnigfeld II: Marlon Pancke im Video-Interview

Günnigfelds Marlon Pancke im Video-Interview Günnigfelds Marlon Pancke im Video-Interview

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum