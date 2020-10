Felix Banobre ist weiter auf der Suche. Der Trainer des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum wüsste nur zu gerne, warum auch in dieser Vorbereitung etliche Spieler mit Verletzungen ausfallen. Dass dazu Corona für besondere Umstände sorgt, macht die Vorbereitung noch schwerer. Am Freitag wurden alle Bochumer Spieler und Trainer auf Corona getestet. Ein zweites Mal wird folgen. Alle Teams der ersten drei deutschen Basketball-Ligen nehmen an diesen Testungen teil. In einer Woche soll der Spielbetrieb starten. Zuvor testen die Bochumer noch einmal gegen Phoenix Hagen, einen Pro-A-Ligisten.

Zum Spiel sind erneut 300 Zuschauer zugelassen. Bis jetzt zumindest. Bei der derzeitigen Entwicklungen der Inzidenz-Zahlen könnte sich das noch ändern. Auch eine Spielabsage ist nicht komplett ausgeschlossen. „Wenn es so ist, ist es so“, sagt Banobre dazu. „Wir können das dann nicht ändern.“ Sollte das Testspiel ausfallen, hätten die Bochumer Basketballer ein freies Wochenende. Banobre: „Wenn die Saison startet, gibt es nicht mehr so viele freie Wochenenden.“

Erneut fallen etliche Spieler aus

Der vorletzte Test gegen die Uni Baskets Paderborn brachte mit dem 97:74 einen deutlichen Sieg für die Bochumer. „Wir dürfen natürlich nicht davon ausgehen, dass auch dieser Test gegen Hagen so gut verläuft wie gegen Paderborn, denn sie spielen immerhin in einer höheren Liga als wir. Dennoch freue ich mich auf einen guten und hoffentlich intensiven Test vor dem Saisonstart für unser Team“, sagte Geschäftsführer Tobias Steinert.

Banobre aber muss diesmal auf deutlich mehr Spieler als zuletzt gegen Paderborn verzichten. Marius Behr und Gabriel Jung können ebenso nicht spielen wie Johannes Joos. Hinter den Einsätzen von Miki Servera und Marco Buljevic stehen aktuell noch Fragezeichen. Voraussichtlich in den Kader zurückkehren werden Lars Kamp und eventuell Niklas Bilski, der seine Fußverletzung überstanden hat und bereits in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. Mit dabei wird wohl auch Qais Khamis sein. Der junge Jordanier spielt in der zweiten Mannschaft, half zuletzt aber regelmäßig beim Training des Pro-B-Teams aus. Mit einem Einsatz möchte Banobre ihn dafür belohnen.