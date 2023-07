US-Dreierspezialist für Sparkassen Stars – Co-Trainer geht

Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum feilen vor dem Vorbereitungsstart für die dritte Zweitliga-Saison am Kader – der erste Importspieler ist nun da.

Mit den Verpflichtungen seiner US-Amerikaner lag Basketball-Zweitligist Sparkassen Stars Bochum in der vergangenen Saison richtig – Conley Garrison und Bernie Andre wurden in den erweiterten Kreis der Mannschaft der Saison gewählt, der nachverpflichtete TJ Crockett sogar unter die ersten Fünf. Sowohl Crockett als auch Garrison verdienten sich damit Erstliga-Verträge in Deutschland bzw. Belgien. An den Erfolg der Vorsaison anknüpfen wollen die Stars auch mit Quinn Nelson – er ist der erste Importspieler für die Saison 2023/24. Und er kommt auf Empfehlung von: Conley Garrison.

„Quinn hat uns auf den ersten Blick sofort überzeugt. Da er zudem mit der freundschaftlichen Empfehlung von Conley Garrison zu uns kommen wird, haben wir keine Sekunde bei seiner Verpflichtung gezögert“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert über den 1,09 Meter großen Shooting Guard, der in Bochum sein erstes Profijahr nach Abschluss der College-Karriere spielen wird.

Dreierstärke passt gut zu den Sparkassen Stars

Was bringt er mit nach Europa? Headcoach Felix Banobre erwartet einen besonderen Spieler, der auch andere Angebote gehabt habe, als nach Bochum zu kommen. Banobre: „Er kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und hat den „Touch“ bei den Würfen. Das ist, was wir brauchen. Ich freue mich darauf, ihn zu trainieren.“

Insbesondere auf die Dreier-Stärke hoffen die Stars – Bochum war mit Banobres System in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Dreierversuchen weit vorn im Liga-Vergleich.

Felix Banobre, Headcoach der VfL Sparkassen Stars Bochum (Mitte, mit Brille) und Co-Trainer Petar Topalski. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Quinn Nelson spielte für die „Bearcats“ der Soutwehst Baptist University in Missouri, wo er neue Rekorde für die meisten Spiele von Beginn an, die meisten Punkte, die meisten Dreier und die beste Freiwurfquote aufstellte und bekam mehrere individuelle Auszeichnungen (u.a. NCAA-II-Allstar). Im Schnitt machte er 14,3 Punkte pro Spiel. In einer Video-Botschaft des Vereins sagt Nelson, er könne es kaum warten, loszulegen: „Ich bin dankbar und gespannt darauf, für so einen tollen Klub in einer tollen Stadt zu spielen.“

Saisonauftakt steigt am Freitag, 29. September

Damit gehören zum Bochumer Kader nun sieben Spieler: Tom Alte, Lars Kamp und Kapitän Niklas Geske haben verlängert. Daniel Zdravevski, Vincent Friederici und Emil Loch kommen als deutsche Spieler hinzu – und mit Quinn Nelson steht nun der ersten von mehreren Imports im Team von Trainer Felix Banobre fest, das einen Tag eher als ursprünglich geplant in die Saison starten wird: Der Saisonauftakt in der Rundsporthalle gegen die Nürnberg Falcons steigt bereits am Freitag, 29. September. Bis dahin werden noch Spieler dazukommen.

Co-Trainer San Miguel geht nach Spanien

Nicht mehr dabei sein wird dagegen Co-Trainer Borja San Miguel, der Headcoach beim spanischen Viertligisten CB Tormes in Salamanca wird. Als Scout und an der Seitenlinie unterstützte er in den vergangenen beiden Jahren den Bochumer Trainerstab, außerdem war er Headcoach des NBBL-Teams der Metropol Academy.

Bochums Co-Trainer Borja San Miguel wechselt nach Spanien. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Abschiedsworte von Coach Banobre: „Borja ist ein sehr moderner Coach. Wir waren sehr privilegiert ihn bei uns zu haben. Ich bin sehr dankbar für alles was er mit uns geteilt hat und bin mir sicher, das Borja bei seinem nächsten Karriereschritt erfolgreich sein wird.“

