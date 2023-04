Union Bergens Fußballerinnen haben ein klares Pokalziel

Bochum. Nach einem 4:1-Erfolg in der Landesliga freuen sich Union Bergens Fußballerinnen auf das Kreispokal-Match an diesem Donnerstag.

Union Bergens Fußballerinnen sind in der Landesliga auf Rang zwei geklettert. Bergen dominierte beim BSV Heeren insbesondere die erste Halbzeit und gewann hochverdient mit 4:1. Spitzenreiter SV Oesbern ist allerdings zwölf Punkte voraus und kaum noch einzuholen.

Die Bergenerinnen starteten dominant ins Spiel: bereits nach acht Minuten traf Christiane Gerdes zum 1:0. Nach dem Anstoß übernahm Bergen direkt wieder die Kontrolle und in der 12. Minute traf Angelina Brück zum 2:0 für Bergen. Danach kehrte etwas Ruhe in das Spiel ein, Bergen hatte noch ein paar Torchancen, verwertete diese jedoch nicht.

Der BSV Heeren erarbeitete sich zum Ende der Halbzeit etwas mehr Raum, diesen nutzten die Bergenerinnen für einen Konter aus und Lidiia Oshovska traf in der 40. Minute zum 3:0. „Die erste Halbzeit war richtig top. Alle haben das umgesetzt, was sie sollten und so lief dann auch alles gut, obwohl wir vielleicht noch ein bis zwei Tore mehr hätten machen können“; sagt Thomas Behrendt, Bergens Trainer.

Im Kreispokal steht das Halbfinale beim FC Bochum an

Die zweite Halbzeit lief laut Behrendt auf beiden Seite durchwachsen weiter: „Es war auf einmal auf beiden Seite kein richtiges Fußballspiel mehr, wir haben uns nur noch auf unsere Defensive versteift.“ Trotzdem spielte Bergen sich noch Torchancen heraus, in der 61. Minute traf Larissa Mahlinger dann zum 4:0 für Bergen. In der 80. Minute erzielte Heerens Cavidan Aylin Ayden den Ehrentreffer zum 4:1.

„Vielleicht wäre da noch ein Tor mehr drin gewesen, aber es war einfach nicht mehr das große Fußballspiel, da hat uns das Selbstverständnis im Spiel aus der Hinrunde gefehlt. Aber letztendlich haben wir auswärts 4:1 gewonnen, damit kann man zufrieden sein“, sagt Behrendt.

Jetzt freuen sich die Bergenerinnen auf ihr nächstes Spiel: Im Kreispokal treffen sie im Halbfinale auf den FC Bochum (Donnerstag, 20. April, 19:30 Uhr, Gahlensche Straße). „Uns werden wieder ein paar Leute fehlen, aber wir haben definitiv den Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Wir werden das Spiel ernst angehen und dann können wir uns nur noch überraschen lassen, aber wir wollen den Pokal“, sagt Behrendt.

Teams und Fakten: So spielten sie

Union Bergen: Abraham, Rimpel, Zander (84. Hupe), Gerdes (78. Schröder), Korek, Lategano, Gkiaourakis, Mahlinger, Brück, Oshovska, Gorks

Tore: 0:1 Christiane Gerdes (8.), 0:2 Angelina Brück (12.), 0:3 Lidiia Oshovska (40.), 0:4 Larissa Mahlinger (61.)

