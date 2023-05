Union Bergens Frauen schießen sich fürs Pokalfinale warm

Bochum. Gegen Spitzenreiter Oesbern unterlag Landesligist Union Bergen 4:7, zeigte anderthalb Wochen vor dem Pokalfinale aber lange eine gute Leistung.

Union Bergens Fußballerinnen verlieren in einem torreichen Spiel gegen den Tabellenführer der Landesliga. Das Spiel gegen den längst als Aufsteiger feststehenden SV Oesbern endete mit einer 4:7-Niederlage der Bochumerinnen.

Im Spitzenspiel gab es direkt von Beginn an keine ruhige Minute. Bereits nach zwei Minuten stand es 1:0 für Union durch Angelina Brück. Oesberns Antwort ließ nicht lange auf sich warten – 1:1, vierte Minute. Nur drei Minuten später lag Bergen 1:2 zurück, erneut Brück traf zum Ausgleich (33.). Es ging hin und her - die Gäste erzielten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 3:2. Damit nicht genug: Direkt nach dem Anstoß erzielte Larissa Mahlinger noch vor der Pause das 3:3.

Mahlinger bringt Union Bergen mit 4:3 in Führung

„Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Wir haben gute Nadelstiche nach vorne gesetzt und sind immer wieder unsere Konter gelaufen“, sagte Bergens Trainer Thomas Behrendt. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff ging Union Bergen erneut in Führung. Larissa Mahlinger traf erneut – 4:3. Doch der SV Oesbern drehte die Partie in der letzten halben Stunde mit vier Treffern.

„Wir haben zweimal geführt, bis zum 4:5 haben wir wirklich erstklassig gespielt, danach hat uns die Kraft gefehlt. Unsere Trainingsbeteiligung ist zurzeit mehr als schlecht, und das merken wir natürlich“, sagte Trainer Thomas Behrendt. „Wir werden diese Saison nicht mehr Erster. Aber wenn wir Vizemeister werden sollten und dann eventuell auch noch den Pokal gewinnen, dann kann ich am Ende der Saison wirklich zufrieden sein“, so Behrendt. Im Kreispokalfinale trifft Union in Witten (Am Goltenbusch) am Donnerstag, 18. Mai, auf den SV Waldesrand Linden (14 Uhr).

Drei Spiele stehen für den Dritten noch aus

Um Vizemeister zu werden, müssen die Bergenerinnen (34 Punkte) in drei Spielen noch am C Dröschede (36 Punkte) vorbei. Der nächste Gegner ist der Tabellenachte TV Brechten (So., 14. Mai, 15 Uhr, Dortmund).

Union Bergen: Abraham, Rimpel, Zander, Stagemann, Schröder, Hupe (76. Lehmann), Gkiaourakis, Mahlinger, Brück, Oshovska, Gorks

Tore: 1:0, 2:2 Angelina Brück (2.,35.), 3:3, 4:3 Larissa Mahlinger (45+2., 51.)

