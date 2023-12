Union Bergen: Neun Spielerinnen zum Anpfiff, elf zum Abpfiff

In der Landesliga verabschieden sich die Fußballerinnen von Union Bergen mit einem 3:3 in die Winterpause. (Archivbild)

Bochum. Mit einem 3:3 verabschieden sich die Spielerinnen von Union Bergen in die Winterpause. Welche Ziele sie für die Hallenstadtmeisterschaften haben.

Union Bergens Fußballerinnen verabschieden sich mit einer beeindruckenden Aufholjagd in die Winterpause. In ihrem letzten Landesligaspiel liefen die Bergenerinnen zu Beginn nur zu neunt auf. Sie spielten gegen den Tabellendritten TV Brechten und erkämpften sich ein 3:3-Unentschieden.

Nur neun Spielerinnen standen Bergens Co-Trainer Matthias Knorn krankheitsbedingt zur Verfügung. Trainer Ersin Ekiz konnte ebenfalls krankheitsbedingt nicht beim Spiel gegen den TV Brechten dabei sein. „Wir hatten sehr schlechte Voraussetzungen, aber wir haben das gut gemacht. Und dann gehen wir noch sehr gut in Führung, eigentlich ein guter Start“, sagt Matthias Knorn.

Bergens Darleen Siepelt erzielte in der 15. Minute das 1:0 und ihr erstes Saisontor. Innerhalb von acht Minuten drehte Brechten allerdings das Spiel und brachte Bergen 2:1 in Rückstand.

Union Bergen spielt in zweiter Hälfte mit elf Spielerinnen

In der Halbzeit kamen zwei Spielerinnen aus Bergens zweiter Mannschaft zu Hilfe (deren Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 wurde abgebrochen, da zu wenig Spielerinnen zur Verfügung standen). Bergen spielte ab da auch mit elf Spielerinnen. In der 55. Minute erzielte Brechten dann das 3:1. Knorn: ”Das Spiel war dann relativ ausgeglichen. Dann haben wir 20 Minuten vor Schluss umgestellt und versucht nochmal höher zu pressen.“

Bergens Pressing zahlte sich dann in der 82. Minute aus, Marlene De Kleine erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3. Nur drei Minuten später traf die aus der Innenverteidigung vorgezogene Jana Gkiaourakis zum Ausgleich. „Wir hätten da bald noch das 4:3 gemacht, aber das Unentschieden ist ein gefühlter Sieg. Die ganze Mannschaft hat Moral bewiesen, nie aufgegeben und das hat sich am Ende dann auch belohnt“, sagt Knorn.

Eigentlich stand für Union Bergen noch ein Abschlusstraining an, aber alle Plätze in Bergen sind witterungsbedingt gesperrt. Deshalb gehen die Bergenerinnen nach ihrer Weihnachtsfeier direkt in die Pause, diese geht bis zu den Hallenstadtmeisterschaften. Knorn: „Die Mannschaft muss jetzt erstmal den Kopf freibekommen. In den Hallenmeisterschaften wollen wir an unsere Leistung im letzten Jahr anknüpfen und hoffen, die Endrunde zu erreichen.“ Bergen geht als Titelverteidiger an den Start.

Bergen: Schröder, Bergins, Bayrak, Lehmann, Fromm, Siepelt, Westerfeld, Gkiaourakis, Brück, De Kleine, Gorks

Tore: 1:0 Darleen Siepelt (15.), 2:3 Marlene De Kleine (82.), 3:3 Jana Gkiaourakis (85.)

