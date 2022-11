Union Bergen: Nach starkem Remis soll nun noch ein Sieg her

Bochum. Union Bergen ist in der Frauenfußball-Landesliga Zweiter und will zum Jahresabschluss einen Heimsieg feiern. Verbandsligist VfL Bochum II im Pech.

Union Bergens Landesliga-Fußballerinnen holten einen Punkt beim Verfolger SV Hohenlimburg - 1:1. Auch wenn es im Aufstiegskampf nur einen Zähler gab, war Trainer Thomas Behrendt zufrieden mit seinem Team.

Nach einem ausgeglichenen Start konnte Bergens Larissa Mahlinger in der 14. Minute durch einen Foulelfmeter das 1:0 erzielen. Nach der Führung stand Bergen aber dauerhaft unter Druck. In der 34. Minute gelang Hohenlimburg das verdiente 1:1. „Wir haben sehr wenig Raum von Hohenlimburg bekommen und konnten uns so gut wie gar keine Torchancen erarbeiten”, sagte Thomas Behrendt.

SV Hohenlimburg 10 bleibt nach dem 1:1 hinter Union Bergen

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Bergenerinnen nicht zurück in ihr übliches Spiel. „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt und hatten sogar noch Glück, dass es beim 1:1 geblieben ist. Jede Mannschaft hat mal nicht so gute Tage. Am Ende war das Ergebnis so verdient, da bin ich auch mal mit einem Punkt zufrieden”, sagte Behrendt.

Sein Team bleibt mit einem Punkt Vorsprung auf Hohenlimburg und punktgleich mit Borussia Dröschede Tabellenzweiter mit 22 Punkten aus elf Partien. Spitzenreiter ist der SV Oesborn (28).

Das nächste Spiel für Union Bergen steht am kommenden Sonntag, 4. Dezember (15 Uhr), zu Hause gegen den Tabellensiebten SC Drolshagen an, der auch nur vier Punkte weniger hat. „Das ist der letzte Spieltag in diesem Jahr, da wollen wir natürlich den Hinrunden-Abschluss mit einem Sieg feiern”, blickte Trainer Behrendt voraus.

Die Fakten zum Spiel

Union Bergen: Abraham, Buyken, Mahlinger, Gerdes, Wiemann, Rimpel (79. Korek), Lategano, Felske, Brück, Raeth, Gorks

Tore: 1:0 Larissa Mahlinger (14.), 1:1 (34.)

VfL Bochum II: Ärgerliche Niederlage nach guter Leistung bei Arminia Bielefeld

Eine Klasse höher kassierte der VfL Bochum II eine 1:3-Niederlage bei der zuvor punktgleichen zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld. Die zweite VfL-Mannschaft liegt in der Verbandsliga im Mittelfeld auf Rang neun mit 16 Punkten.

In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften relativ wenige Chancen, vor das gegnerische Tor zu kommen – 0:0 zur Pause. „Es war auf beiden Seiten ein echt gutes Fußballspiel. Beides sind sehr junge Teams, und in der ersten Halbzeit haben wir uns aneinander herangetastet. Ich war sehr zufrieden und wollte definitiv einen Punkt mitnehmen”, sagt Bochums Trainer, Ersin Ekiz.

Nach der Pause kam es aber in der Bochumer Verteidigung zu einem individuellen Fehler, Bielefelds Stürmerin erzielte das 1:0 in der 48. Minute. Ein ähnlicher Fehler führte in der 68. Minute dann zum 2:0 für Bielefeld. Die restliche Spielzeit war ebenso ausgeglichen wie die erste Halbzeit. In der 90. Minute kam es dann noch einmal zu einigen spannenden Situationen: Durch einen Freistoß ging Bielefeld mit 3:0 in Führung.

Darleen Siepelt gelingt der Ehrentreffer

Nach dem Anstoß traf Bochums Darleen Siepelt noch einmal zum 1:3, danach konnte Bochum sich noch zwei weitere Torchancen erarbeiten, diese aber nicht verwerten. „Ein Unentschieden wäre definitiv gerecht gewesen. Die Niederlage war nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe”, sagte Ersin Ekiz.

Für die Bochumerinnen steht am 4. Dezember das nächste und letzte Spiel in diesem Jahr an. Der Gegner ist der VfL Billerbeck, der direkte Verfolger der Bochumerinnen. „Wir wollen drei Punkte holen, sonst kommen sie zu nah an uns heran. Wenn wir gewinnen, haben wir einen guten Abstand zu den Abstiegsplätzen und können ganz in Ruhe in die Winterpause gehen”, sagt Ersin Ekiz.

Die Fakten zum Spiel

VfL Bochum II: Seljimi, Goting, Hilke, Zerioul (78. Fromm), Rech (78. Mekik), Agca (69. Emini), Kilic, Isildak, Demitrowitz, Zimmermann (47. Siepelt), Kürten

Tore: 1:0 (48.), 2:0 (68.), 3:0 (90.), 3:1 Darleen Siepelt (90.+1)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum