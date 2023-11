Union Bergen: Nach dem Pokalspiel ist vor dem Topspiel

Bochum. In der Landesliga reiht Union Bergen Sieg an Sieg. Nun war das Team von Trainer Ekiz im Kreispokal gefordert. Ekiz stellte sein Team um.

In der Landesliga läuft es für die Frauen von Union Bergen bestens, im Kreispokal zumindest erfolgreich. Dort trafen sie auf alte Bekannte. Gegen den SV Eintracht Grumme gewann Bergen nach einem umkämpften Spiel mit 2:0. Bergens Trainer Ersin Ekiz sprach am Ende von einem verdienten Sieg.

Union Bergen war als Landesligist der Favorit im Spiel gegen den Kreisligisten Eintracht Grumme. Gerade in der ersten Halbzeit war allerdings kaum ein Klassenunterschied zu erkennen. „Ein großes Kompliment an Grumme, sie waren gerade am Anfang bissiger als wir und haben ein sehr gutes und faires Spiel gespielt. Wir haben uns sehr schwergetan gegen sie, unsere Torfrau Lea Schröder hat uns in der ersten Halbzeit hinten oft gerettet”, sagte Ekiz.

Ekiz setzte auch ein paar Spielerinnen ein, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen. In der zweiten Halbzeit nahm Ersin Ekiz ein paar Änderungen vor: „Es wurde dann immer besser, es war immer noch ein ausgeglichenes Spiel, aber wir waren schon leicht im Vorteil.“

Am nächsten Spieltag geht es für Union Bergen gegen Dröschede

In der 57. Minute kam Jana Wojcinski vor das Tor und erzielte das 1:0 für Bergen. Sara Shakira Ould Seltana setzte sich in der 83. Minute mit ihrer Geschwindigkeit gegen die Grummer Verteidigung durch und erzielte das 2:0 im Nachschuss auf das Grummer Tor.

Am Sonntag hatten die Bergenerinnen spielfrei und haben von ihrem Trainer eine Erholungspause bis Dienstag bekommen. Danach bereiten sie sich auf den FC Dröschede vor (So., 19. November, 13 Uhr, Iserlohn).

Dröschede ist mit nur einem Punkt (23 Punkte) direkt hinter dem Tabellendritten Bergen (24 Punkte). Ekiz: „Es wird ein knappes Spiel, auch wenn wir vielleicht als Favoriten dastehen. Wir wollen unsere Siegesserie aber auf keinen Fall verlieren und bereiten uns, wenn die Mädels ihre Blessuren auskuriert haben, auf Dröschede vor.”

Bergen: Schröder, Fromm (65. Laftsidis), Wojcinski (65. Eisfeldt), Siepelt, Bone, Leonhardt (70. Temir), Finzel, Ould Seltana, Brück (46. Bergins), De Kleine, Borks

Tore: 1:0 Jana Wojcinski (57.), 2:0 Sara Shakira Ould Seltana (83.)

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum