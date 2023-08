Union Bergen: Ekiz-Premiere geht schief - jetzt Liga-Start

Bochum. Union Bergen ist im Westfalenpokal ausgeschieden. Trotzdem ist der neue Trainer Ekiz vor dem Frauenfußball-Landesliga-Start optimistisch.

Jetzt rollt auch in der Frauenfußball-Landesliga der Ball wieder. Union Bergen startet mit einem Heimspiel gegen den TV Brechten in die Saison - und muss zunächst eine bittere Niederlage verkraften.

Denn In der ersten Runde des Westfalenpokals verlor Union Bergen sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Ersin Ekiz gegen den Bezirksligisten Rot Weiß Ahlen nach einem mitreißenden Match mit 1:2.

Union trat leicht geschwächt an. So fehlten wichtige Schlüsselspielerinnen wie die Neuzugänge Marlene De Kleine und Sara Shakira Ould Seltana. Nach 19 Minuten kam es zu einem umstrittenen Elfmeter und zum 1:0 für Rot Weiß Ahlen.

In der 25. Minute traf Bergens Neuzugang aus Dortmund, Jana Wojcinski, zum Ausgleich. Obwohl die Ahlenerinnen in der ersten Halbzeit einige gute Torchancen hatten, gelang ihnen vor der Pause kein weiterer Treffer. „Wir können da unserer Torhüterin Katharina Abraham danken, sie hat uns noch gut im Spiel gehalten“, sagte Trainer Ekiz.

Nackenschlag in der Nachspielzeit - Heimspiel-Start gegen Brechten

Auch in der zweiten Spielhälfte ließ Ahlen den Bergenerinnen keine Verschnaufpause, dennoch hielt Bergen das 1:1 über die vollen 90 Minuten aufrecht. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kam Ahlens Hamze Maria Acar an Abraham vorbei – 2:1. „Der Sieg für Ahlen geht so in Ordnung. Sie waren einfach bissiger und haben die Zweikämpfe viel eher angenommen als wir“, so Ekiz.

Kopf hoch, heißt es nun. Denn das kommende Spiel gegen den TV Brechten markiert den Start der Landesligasaison. „Wir werden uns besonders intensiv vorbereiten und hoffentlich einen erfolgreichen Start hinlegen“, sagt Ekiz (Sonntag, 27. August, 15.15 Uhr, Bochum).

Bergen: Katharina Abraham, Diana Leonhardt, Saskia Finzel, Merle Bergins, Jana Wojcinski (59. Angelina Brück), Darleen Siepelt, Christin Sagemann, Melissa Margarete Siwiec, Lisa Maria Diwisch, Jana Gkiaourakis (46. Mia Alida Fromm), Sabrina Gorks

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum