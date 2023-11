Union Bergen: Eine Stürmerin ragt heraus beim 10:1-Festival

Union Bergen feierte den achten Sieg in Folge in der Frauenfußball-Landesliga.

Bochum. Drei Niederlagen standen zu Saisonbeginn zu Buche - jetzt hat Union Bergen in der Frauen-Landesliga den achten Sieg in Serie eingefahren.

Union Bergens Fußballerinnen setzen ihre Siegesserie mit ihrem achten Landesliga-Sieg in Folge fort. Gegen ihren Verfolger, den SV Hohenlimburg, veranstalteten die Bergenerinnen ein Torfestival. Mit einem 10:1-Sieg kehrten sie zurück. Union ist Dritter nach drei Niederlagen zum Saisonstart, Spitzenreiter ist Borussia Dortmund (neun Siege, ein Remis).

Schon nach wenigen Sekunden stand Bergens Sara Shakira Ould Seltana vor dem Hohenlimburger Tor und traf zum 1:0. Angelina Brück und Jana Gkiaourakis erhöhte bis zur 17. Minute auf 3:0. „Das frühe Tor und die schnelle, hohe Führung hat Hohenlimburg schon einknicken lassen“, sagte Trainer Ersin Ekiz.

Jana Gkiaourakis erzielt in Hohenlimburg vier Treffer für Bergen

Merle De Kleine, Jana Gkiaourakis und Angelina Brück legten nach dem 3:1 jeweils noch einen drauf und brachten Bergen zur Halbzeit 6:1 in Führung. Hohenlimburg kam mit frischem Wind aus der Pause. In der 64. Minute beendete Jana Wojcinski diesen neuen Aufwind mit ihrem Treffer zum 7:1. Gkiaourakis und Wojcinski erhöhten noch auf 10:1. Ekiz: „Die Mannschaft hat ihre Entwicklung gezeigt, wir sind viel gefestigter als noch zu Beginn der Saison. Das Ergebnis war eine richtig gute Mannschaftsleistung, aber Jana Gkiaourakis ist heute mit ihren vier Toren und drei Vorlagen noch mal herausgestochen.“

Kreispokal: Wiedersehen mit Ex-Trainer Behrendt

Als Nächstes steht für Union Bergens Fußballerinnen ein Derby an. Im Kreispokal treffen die Bergenerinnen am Donnerstag (9. November, 19.30 Uhr) auf Eintracht Grumme und damit auch auf alte Bekannte. Bei Grumme sind Bergens alter Trainer Thomas Behrendt ebenso wie einige ehemalige Bergenerinnen aktiv. „Wir wollen natürlich eine Runde weiter kommen, aber wir dürfen unseren Gegner nicht unterschätzen. Wir nehmen das Spiel richtig ernst und wollen am Ende unserer Favoritenrolle gerecht werden“, sagt Ekiz.

Bergen: Schröder, Bergins, Temir (46. Leonhardt), Laftsidis, Siepelt, Gkiaourakis, Ould Seltana, Brück (79. Fromm), De Kleine, Eisfeldt (46. Wojcinski), Gorks

Tore: 1:0 Sara Shakira Ould Seltana (1.), 2:0, 6:1 Angelina Brück (11., 32.), 3:0, 5:2, 8:1, 9:1 Jana Gkiaourakis (17.,30.,76.,79.), 4:1 Marlene De Kleine (26.), 7:1, 10:1 Jana Wojcinski (64., 87.)

