Ungeschlagen: U16 des VfL Bochum will Heimserie ausbauen

Bochum. Am Donnerstag gegen den FC Schalke 04 wartet die erste große Hürde der Rückrunde auf die U16 des VfL Bochum in der B-Junioren-Westfalenliga.

Wer in der Hinrunde der U17-Westfalenliga die Spiele von Bochums B-II-Junioren beobachtet hat, der durfte einige Tor-Spektakel bewundern. Die U16 des VfL hat in jedem Spiel mindestens einen Treffer erzielt, aber in den meisten Partien auch mindestens ein Gegentor kassiert. Letzteres soll sich im neuen Jahr ändern, die Null beim Gegner öfters stehen. Am Donnerstag wartet die erste große Hürde der Rückrunde: Die U16 des FC Schalke 04 ist an der Hiltroper Straße zu Gast (19 Uhr).

„Wir wollen im neuen Jahr die richtige Balance finden, kompakter verteidigen und so auch mehr Spiele gewinnen. Der Auftrag ist es, mehr Punkte als in der Hinrunde zu holen. Da hat uns vor allem gegen die spielstarken Teams die Konstanz gefehlt“, sagt Trainer Simon Schuchert und bescheinigt seiner Mannschaft: „In der Vorbereitung haben wir uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickelt.“

Rückrundenstart trotz Sturmtiefs Sabine: 1:1 gegen den SC Verl

Der Rückrunden-Start in der Westfalenliga war für die U16 bereits am vergangenen Sonntag. Beim 1:1 gegen den SC Verl setzte es zwar auch ein Gegentor, aber der heftige Wind ließ ein normales Fußballspiel kaum zu. „Deswegen ist das schwer zu bewerten“, so Schuchert. Tabellarisch hat sich nichts verändert, es geht weiterhin eng zu. Die Talentwerk-Elf steht auf Platz fünf. Iserlohn auf Rang acht ist nur drei Zähler entfernt, Schalke auf Platz zwei aber auch lediglich zwei Punkte. Nur Tabellenführer Paderborn hat ein kleines Polster.

Auch gegen Schalke will der VfL Bochum seine Heimstärke demonstrieren

Am Donnerstag gegen Schalke könnte sich das Feld durchmischen. Im Hinspiel kassierte der VfL gegen die Nachwuchs-Knappen auswärts zwar eine 1:4-Niederlage, zu Hause haben die Bochumer jedoch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. In der Hinrunde waren sie die beste Heim-Mannschaft, blieben an der Hiltroper Straße ohne Niederlage. „Zu Hause fühlen wir uns wohl, die Serie wollen wir fortsetzen“, meint Schuchert, dessen Team personell unverändert in die Rückrunde geht: „Ich bin zuversichtlich, denn ich spüre bei den Jungs den Hunger, sich zu verbessern.“