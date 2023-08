Abstimmung: Wer landet in der Bochumer Kreisliga A2 vorne?

Trafen letzte Saison in der Bezirksliga aufeinander und treffen auch in diesem Jahr in der Kreisliga aufeinander: Der VfB Annen (schwarz) und TuS Witten-Stockum (rot).

Bochum. Am 13. August starten die Fußball-Kreisligen in Bochum in die neue Saison. Nehmen Sie vor dem Saisonstart an unserer Umfrage teil, wer aufsteigt.

In wenigen Wochen starten die Bochumer Kreisligen. Gleich drei Bezirksliga-Absteiger werden in der Kreisliga A2 aufeinander treffen. Das verspricht ein spannendes Aufstiegsrennen. Zuletzt machten mit dem SV Herbede 2022 und dem SV Bommern 2023 zwei Wittener Teams das Rennen. Doch wer hat dieses Jahr am Ende am Ende die Nase vorne, wer sind die Favoriten? Hierzu sind Sie gefragt.

Kreisliga A Bochum: Wer ist Aufstiegsfavorit?

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Drei Absteiger aus der Bezirksliga sind runtergekommen – es soll wieder hochgehen

Nachdem der VfB Annen sang- und klanglos aus der Bezirksliga abgestiegen ist, musste ein Umbruch her. Dieser fand statt – sowohl zwei neue Trainer als auch neue Spieler wurden geholt. Das Ziel: Mit offensivem Fußball mindestens unter die Top vier.

Auch TuS Witten-Stockum geht mit einem neuen Trainer in die Saison: Julian Zimmer folgt auf Torsten Zöllner. Die Mannschaft holte viele A-Junioren hoch, die erst letztes Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga feierten. Zur neuen Saison wird man mit dem Absteiger aus der Bezirksliga rechnen dürfen.

Julian Zimmer, neuer Trainer des TuS Stockum Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

TuS Hattingen hat nach dem Abstieg einen Neuanfang auf allen Ebenen vorgenommen. Neue Spieler, neue (Spieler)-trainer und einen neuen Vorstand. Wie weit der Umbruch wirklich ist muss sich noch zeigen, Chancen auf die Top vier hat die TuS Hattingen als Bezirksliga-Absteiger aber allemal.

Die Topmannschaften aus der Vorsaison

Zudem gilt Concordia Wiemelhausen II als einer der Top-Mannschaften der Liga. Die Reserve-Mannschaft von Wiemelhausen musste sich im Aufstiegskampf in der vergangenen Spielzeit klar dem SV Bommern geschlagen gegeben. Auch den SV Langendreer, die erst zuletzt die „Langendreer Classics“ gewinnen konnten, sollte man auf dem Zettel haben.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum