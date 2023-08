Umfrage: Wer landet in der Bochumer Kreisliga A1 vorne?

Bochum. Am 13. August starten die Kreisligen in Bochum in die neue Saison – Nehmen Sie vor dem Saisonstart an unserer Umfrage teil, wer aufsteigt.

Bald rollt der Ball wieder in Bochums Kreisligen. Bereits in der vergangenen Spielzeit wurde es eng im Aufstiegsrennen – da machte es der FC Neuruhrort und stieg in die Bezirksliga auf. Doch wer macht das Rennen in diesem Jahr und feiert den Aufstieg in die Bezirksliga?

Kreisliga A Bochum: Wer ist Aufstiegsfavorit?

Die Absteiger aus der Bezirksliga – geht es direkt wieder hoch?

Der SV Phönix Bochum stand vergangene Spielzeit bereits drei Spieltage vor Abschluss der Saison als Absteiger fest. Die Mannschaft um Trainer Marcus Himmerich hat sich auch auch mit Top-Neuzugang Kevin Rudolph aus Hordel verstärkt und hat eine starke Vorbereitung hinter sich.

Auch der BV Hiltrop stieg klar ab. Durch einen großen Umbruch im Sommer geht die Mannschaft mit 16 Neuzugängen in die Saison. Der direkte Wieder-Aufstieg sei nicht das Ziel, unter die Top fünf würde Hiltrops Dennis Kramp, Sportlicher Leiter, dennoch gerne kommen.

Stiepel und Höntrop wollen es in diesem Jahr schaffen

RW Stiepel jubelt im Test gegen SuS Niederbonsfeld – Sonntag geht es endlich wieder um Ligapunkte. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Und dann sind da die Topteams der Vorsaison: Nachdem sowohl die Stiepeler als auch der SV Höntrop im vergangenen Jahr knapp am Aufstieg knapp am FC Neuruhrort scheiterten, nehmen beide einen neuen Anlauf.

Machen Sie mit bei unserer Umfrage: Wer ist der Favorit auf den Aufstieg in der A1?

