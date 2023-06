U23-DM für Wattenscheiderin Kondziella wieder ein Heimspiel

Nicola Kondziella holte 2022 Gold im Weitsprung im Lohrheidestadion – als Titelverteidigerin geht sie in Göttingen an den Start.

Wattenscheid. Für die U23-Talente des TV Wattenscheid 01 geht es am Wochenende um Gold, Silber, Bronze – und Startplätze bei der EM. Die Vorfreude ist groß.

An den Start geht sie als Titelverteidigerin: Im Lohrheidestadion sicherte sich Nicola Kondziella vor einem Jahr den Deutschen U23-Meistertitel im Weitsprung. Am Wochenende finden die U23-Leichtathletik-Meisterschaften nun in Göttingen statt und wieder ist es für Kondziella eine Art Heimspiel – da ihre Mutter aus der Nähe kommt, freut sie sich darauf, dass viele Verwandte vor Ort sein können, die sonst nicht zu ihren Wettkämpfen kommen. „Das ist besonders und mir auch immer sehr wichtig, dass Leute da sind, die mich kennen“, sagt Kondziella in einem Video des Vereins.

Ihren Plan für Göttingen habe sie kurzfristig geändert, erklärt sie: Eigentlich war geplant, dass sie im Weitsprung und in der Staffel an den Start geht. „Im Dreisprung haben wir in dieser Saison ein bisschen was ausprobiert. Das läuft aber sehr gut und deshalb werde ich im Dreisprung und im Weitsprung an den Start gehen. So habe ich noch ein Hintertürchen für die U23-EM, wo ich noch keine Norm habe.“

U23-Europameisterschaften in Finnland im Fokus

Die U23-Europameisterschaften finden vom 12. bis 16. Juli in Espoo in Finnland statt, Kondziella fehlen jeweils nur wenige Zentimeter. Für die Qualifikation ist auch der Auftritt in Göttingen wichtig: Die besten beiden vom Wochenende können bei erfüllter Norm fest mit einem Start planen. Dietmar Chounard, U23-Cheftrainer des DLV, sagt: „Wir können uns dank der starken Konkurrenzsituation auf spannende Wettkämpfe freuen. In mehreren Disziplinen haben wir mehr Bewerber um die EM-Tickets als freie Startplätze.“

Joyce Oguama will aufs Podest

Ihre Norm schon geschafft, aber den Platz noch nicht sicher hat Diskuswurf-Talent Joyce Oguama, die nach dem vierten Platz im Vorjahr dieses Jahr unbedingt eine Medaille will. Sie sei aufgeregt, aber auch optimistisch: „Das Training läuft gut und ich glaube, ich kann einiges zeigen.“

Joyce Oguama, hier beim Lohrheide-Meeting im vergangenen Jahr. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit 54,38 Meter reist sie mit einer neuen Bestleistung an, das ist die drittbeste gemeldete Weite hinter Katja Seng (Frankfurt) und Jule Gipmann (Goch). „Ich verstehe mich gut mit den anderen beiden und freue mich“, sagt Oguama. „Ich will auf jeden Fall aufs Treppchen und nach oben setze ich mir keine Grenzen.“

14 Talente des TV Wattenscheid 01 sind insgesamt gemeldet, einige für mehrere Disziplinen. Im Vorjahr holte der TV 01 eine gute Ausbeute von sieben Medaillen. Die Wettkämpfe im Göttinger Jahnstadion beginnen am Samstag um 13 Uhr mit den 1500-Meter-Halbfinals der Frauen, enden am ersten Tag mit den 100-Meter-Finals um kurz nach sieben Uhr. Am Sonntag geht es mit der Hammerwurf-Entscheidung der Männer los (10.45 Uhr), den Abschluss machen ab 15.45 Uhr die 200-Meter-Finals.

