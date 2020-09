U19 - Bundesliga U19 des VfL Bochum siegt in Unterzahl bei Viktoria Köln

Bochum. Die A-Junioren des VfL Bochum holen auch gegen Viktoria Köln drei Punkte und den zweiten Sieg. Die Schlussphase ist turbulent.

FC Viktoria Köln U19 - VfL Bochum U19 0:2 (0:1). Bochums A-Junioren haben nach dem 4:0 gegen Paderborn im zweiten Spiel den zweiten Sieg geholt. In Köln machte der VfL die Tore zum richtigen Zeitpunkt und hielt in der Schlussphase auch mit zehn Mann das Tor dicht. „Das war ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Am Ende hatten wir die reifere Spielanlage und haben uns den Sieg verdient“, befand VfL-Trainer Heiko Butscher.

Auf dem tiefen Rasenplatz in Köln trafen zwei verschiedene Philosophien aufeinander. Während der VfL versuchte, spielerische Lösungen zu finden, ging es bei den Gastgebern meistens lang und weit. Die Bochumer erlangten so schnell die Kontrolle über die Partie, doch die Domstädter blieben stets gefährlich.„Wir hatten eine Phase von ungefähr 15 Minuten, in denen es brenzlig für uns geworden ist. Wir haben das dann aber gut gemacht und den Zugriff wiedererlangt“, sagte Butscher.

Hartwig und Minewitsch treffen

Kurz vor der Halbzeit sorgte schließlich Luis Hartwig nach einer Flanke von Alessio Argenziano per Kopf für den Führungstreffer. Direkt nach dem Seitenwechsel legte der VfL durch Calvin Minewitsch nach. Der zweite Treffer brach den Willen der Gastgeber vorerst.

In der Schlussphase wurde es aber nochmal hektisch. Der gerade erst eingewechselte Robin Schultealbert handelte sich innerhalb von sieben Minuten die Gelb-Rote-Karte ein (78.), der VfL musste mit zehn Spieler weitermachen. Butscher nahm seinen Spieler in Schutz und lobte die Mannschaft: „Für mich war der Platzverweis unberechtigt. Wir haben bis zum Ende kompakt gestanden und nichts mehr zugelassen.“

VfL: Ernst – Petritt, Boboy, Cavar, Argenziano – Tersteeg, Kree (81. Heisterkamp) – Özdemir (65. Kowalski), Adamski (72. Schultealbert), Minewitsch (87. Kaba) – Hartwig

Gelb-Rote Karte: Robin Schultealbert (78.)

Tore: 0:1 Hartwig (38.), 0:2 Minewitsch (50.)