U19 des VfL Bochum hat Alemannia Aachen zum Start zu Gast

Die Vorbereitung ist abgehakt, ab Samstag geht es für die A-Junioren des VfL Bochum wieder auf die Jagd nach Punkten. Zum Wiederbeginn der U19-Bundesliga ist Alemannia Aachen am Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße zu Gast (13 Uhr).

Die U19 will gegen die Alemannia ein Zeichen für ein gutes Halbjahr setzen, nachdem die letzte Partie im Winter – das erste Rückrundenspiel – gegen Düsseldorf mit 1:0 gewonnen wurde. Damit könnte der VfL gleich eine Negativserie ad acta legen. Bislang haben die Bochumer in dieser Saison noch nicht zwei Spiele in Folge gewonnen.

B-Junioren testen doppelt

Gleichzeitig geht es für die Talentwerk-Elf gegen das Schlusslicht darum, Platz sieben zu festigen und an der oberen Tabellenhälfte dranzubleiben. Dabei muss Trainer Matthias Lust allerdings auf Bleart Dautaj, Nico Lübke und Torhüter Paul Grave verzichten. Wer den Platz zwischen den Pfosten einnimmt, wird noch entschieden: In der Verlosung sind Julian Jaworrek, Lucas Goy und U17-Torwart Tjark Ernst. Auf jeden Fall an Bord sind die Jungprofis Stelios Kokovas und Moritz Römling.

Die B-Junioren des VfL Bochum haben noch zwei Wochen Zeit bis zum Start der Bundesliga. Sie testen an diesem Wochenende doppelt. U17-Trainer David Siebers kann nochmal die Möglichkeit nutzen, um zu testen. Bei den Spielen am Samstag (14 Uhr, Kunstrasenplatz am Ruhrstadion) gegen den VfL Osnabrück und am Sonntag (13 Uhr, Hiltroper Straße) gegen den SV Darmstadt sollen alle Spieler aus dem Kader der B-Junioren ihre Chance bekommen.