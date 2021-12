Mohammad Mahmoud (l.) spielt mit der U17 des VfL Bochum am Sonntag in Bochum gegen Preußen Münster.

Jugendfußball - Bundesliga U17 des VfL Bochum will mit Sieg gegen Münster in die Pause

Bochum. Für die U17 des VfL Bochum steht in der Bundesliga noch ein Spiel an. Mit einem Sieg gegen Münster könnte das Team die erste Halbserie abrunden.

Die Saison in den Nachwuchs-Bundesligen wird wegen Corona in einem veränderten Modus gespielt. Jeden Vergleich gibt es nur einmal. David Siebers, Trainer der U17 des VfL Bochum, gewinnt diesem Modus viele positive Seiten ab. „So hat jedes Spiel eine Art Endspiel-Charakter“, sagt er. Zum Abschluss der ersten Halbserie erwartet sein Team am Sonntag um 11 Uhr am Nachwuchsleistungszentrum Preußen Münster.

Es ist das Spiel des Vierten Bochum gegen den Fünften Münster. „Münster spielt eine richtig gute Saison“, sagt Siebers. „Und das, obwohl sie vor dieser Spielzeit drei wichtige Abgänge hatten. Spielerisch ähneln sie uns. Ich erwarte ein ähnlich enges und spannendes Spiel, wie es beim Test zwischen uns im Trainingslager im Juli war.“

Zweite Saisonhälfte beginnt im Februar

Das Spiel endete torlos. Sollte das Spiel auch diesmal so ausgehen, blieben die Bochumer drei Punkte vor Münster. Es Unentschieden, besser natürlich noch ein Sieg, wäre ein guter Abschluss einer guten ersten Halbserie für den VfL.

Weiter geht es für den VfL in der Liga am 20. Februar gegen Alemannia Aachen. Trainingsauftakt soll am 6. Januar sein, für die Zeit bis zum Beginn der zweiten Saisonhälfte hat Siebers dazu zwei Testspiele ausgemacht. Es soll gegen Bielefeld und Preußen Münster gehen. „Das ist der Vorteil“, sagt Siebers, „wenn man in der Saison nur einmal gegen jeden Gegner spielt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum