Bochum. Nach zwei Siegen in Folge soll auch gegen das Spitzenteam Bayer Leverkusen ein Erfolg her. Im Hinspiel war die U17 des VfL Bochum nah dran.

U17 des VfL Bochum sucht positiven Abschluss in Leverkusen

Die B-Junioren des VfL Bochum haben in den ersten beiden Rückrunden-Spielen gegen Hennef und Lippstadt zwei Siege eingefahren. Auch wenn die Aufgabe am Samstag im letzten Spiel des Jahres gegen Leverkusen ungleich schwieriger wird, will der VfL seine Serie ausbauen (11 Uhr, Hiltroper Straße). „Aufgrund der Entwicklung der Mannschaft habe ich ein gutes Gefühl, dass auch ein Sieg gegen Leverkusen möglich ist“, sagt Trainer David Siebers.

Die Bayer-Talente sind in der U17-Bundesliga auf Platz vier in Tuchfühlung zur Spitze, haben in den vergangenen Wochen gegen die Top-Teams aber Niederlagen einstecken müssen. Gegen Bochum, das auf Platz sechs steht, wurden die Punkte im Hinspiel geteilt. Der VfL hielt damals gut dagegen und hätte fast die drei Zähler mitgenommen.

Positiver Abschluss

„Das war nahe am Optimum, ein richtig guter Auftritt“, erinnert sich Siebers. „So kann es gerne wieder laufen. Wir wollen noch einmal alles sammeln, was in den letzten Wochen gut gelaufen ist und die positive Entwicklung im letzten Spiel des Jahres auch positiv abschließen.“

Der Trainer lobt, „dass die Mannschaft in den entscheidenden Momenten die richtigen Lösungen findet, besonders wenn Willen gefordert ist“. Das wird auch gegen Leverkusen gefordert sein. Für die Aufgabe hat Siebers bis auf Tjark Ernst und Eric Peters alle Mann an Bord.