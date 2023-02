TV Wattenscheid: Voigt und Probst dominieren die 3000 Meter

Dortmund. Die 3000 Meter bei der Hallen-DM in Dortmund waren eine Sache für den TV Wattenscheid. Nils Voigt und Marius Probst holten Gold und Silber.

Das war durchaus zu erwarten, sorgte natürlich dann dennoch für Begeisterung: Über die 3000 Meter gab es bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund einen Doppelsieg für den TV Wattenscheid 01. Nils Voigt gewann bei seinem bisher einzigen Hallen-Rennen der Saison überlegen die Goldmedaille, Marius Probst holte sich Silber, obwohl er am Samstag bereits das 800-Meter-Halbfinale in den Knochen hatte.

Einen Tag später sicherte er sich dann Gold über die 800 Meter. Nach der Silbermedaille über die 3000 Meter gewann der Mittelstreckler des TV Wattenscheid 01 am zweiten Tag der Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund den Titel.

Er tat das ungefährdet, mit einem beruhigenden Vorsprung, in gewohnter Manier, mit einem unwiderstehlichen Antritt rund 100 Meter vor dem Ziel. Seine Sieger-Zeit: 1:50,75 Minuten.

TV Wattenscheid 01: Voigt gewinnt mit neuer persönlicher Bestzeit

„Das war ein Super-schönes Wochenende für mich“, sagte er. „Ich bin überglücklich. Aber das verdanke ich auch meinem Coach und meiner Freundin. Das Publikum hier ist toll, aber für mich als Wattenscheider ist das natürlich auch ein wenig ein Heimspiel. Jetzt geht der Weg wieder zurück auf die 1500 Meter, ganz klar, das war in dieser Hallensaison ein Experiment.“

Über die 3000 Meter am Samstag war Nils Voigt früh in Führung gegangen. Er hatte das Tempo angezogen und sich bald von den Verfolgern, zu denen auch Marius Probst gehörte, abgesetzt. „Ich bin sehr zufrieden, wie das heute hier gelaufen ist“, sagte er. „Die Taktik hatte ich mir so zurechtgelegt. Ich wollte hier gewinnen, und dafür musste ich so laufen, wie ich heute gelaufen bin. Die Zeit ist mir egal.“ Es war Voigts persönliche Hallenbestzeit über die 3000 Meter: 7:56,80 Minuten.

Marius Probst, von Nils Voigt abgehängt, tat dann das, was Marius Probst tut, wenn er mit nur noch einem weiteren Konkurrenten in der Verfolgung ist: Er gab auf der letzten Runde noch einmal Gas und lief problemlos zu Silber, seiner ersten Medaille bei Deutschen Meisterschaften über die 3000 Meter, in 8:01,10 Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum