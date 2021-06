TV Wattenscheid: Voigt steigert sich auch beim Europa-Cup

Wattenscheid. Nils Voigt, Langstreckenläufer des TV Wattenscheid 01, ist in guter Form. Das bestätigte er beim 10.000-Meter-Europa-Cup in Birmingham.

Nils Voigt steigert sich in diesem Jahr stetig und immer wieder. Der Langstreckenläufer des TV Wattenscheid 01 lief beim 10.000-Meter-Europacup in Birmingham erneut eine neue persönliche Bestzeit. Die 27:49,04 Minuten, die er benötigte, sind bereits die fünfte Bestzeit, die er in diesem Jahr gelaufen ist.

Das bedeutete Platz vier, noch vor dem vierfachen Olympiasieger Mo Farah. Voigt legte einen herausragenden Schlusskilometer hin (2:36,61 Minuten). Schneller als er war keiner an diesem Samstag in Birmingham.

„Das sieht alles vielleicht aus wie ein großer Sprung, was es vielleicht auch stimmt, aber ich habe während des ganzen letzten Jahres in vollem Umfang weiter trainiert“, sagte Voigt. „Dazu kam dann aber auch die Euphorie, wieder Wettkämpfe bestreiten zu können.“

Allerdings wird Voigt für seinen Start in Großbritannien zahlen müssen. Für 14 Tage müsste sich der Wattenscheider jetzt in häusliche Quarantäne begeben, Großbritannien ist wegen der Corona-Mutanten Risikogebiet.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte aus diesem Grund keine Mannschaft für den Europacup gemeldet. Nils Voigt hatte sich für einen Einzelstart auf eigene Faust entschieden – und macht es auch danach etwas anders: „Ich bin auf dem Rückflug in Amsterdam gelandet. In den Niederlanden gelten etwas andere Regeln. Ich werde jetzt zehn Tage hier in einem holländischen Leistungszentrum weiter trainieren. Dann kann ich wieder in Deutschland einreisen.“

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum