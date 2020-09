TV Wattenscheid: Probst läuft in Brüssel Saisonbestleistung

Bochum. Marius Probst, Mittelstreckler des TV Wattenscheid, startete beim Diamond-League-Meeting in Brüssel. Er wurde Siebter über die 1500 Meter.

Marius Probst, aktueller Deutscher Meister des TV Wattenscheid 01 über die 1500 Meter, ist beim hochdotierten Diamond-League-Meeting in Brüssel sehr guter Siebter geworden. Er behauptete sich gegen starke Konkurrenz. So schnell wie in Brüssel war er in diesem Jahr noch nicht.

Am Ende blieb die Uhr für ihn bei 3:38,50 Minuten stehen, das bedeutete Saisonbestleistung. Probst, der bisher von Trainer Tono Kirschbaum trainiert wurde und nach dessen Gang in den Ruhestand jetzt von Markus Kubillus betreut wird, hatte während eines sehr schnellen 1500-Meter-Rennens, bei dem gleich drei Pacemaker Tempo machten und nach und nach ausschieden, einen Platz nach dem anderen gut gemacht, auf den letzten Metern gleich zwei, hat sich den Schneid nicht abkaufen lassen.

Überflieger Ingebritsen dominiert das Rennen

Für einen Kampf um das Treppchen reichte es für den einzigen deutschen Teilnehmer noch nicht, der Überflieger der Szene, der 19-jährige Norweger Jakob Ingebrigtsen, lief die Strecke in 3:30,69 Minuten, der zweitplatzierte Spanier Jesus Gomez war schon rund vier Sekunden langsamer.

Das Rennen sei ein positiver Fingerzeig in Richtung Olympia-Jahr für Marius Probst gewesen, nach einer aus den bekannten Gründen äußerst schwierigen Saison.