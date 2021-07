Leichtathletik TV Wattenscheid peilt in Rostock drei bis fünf Medaillen an

Bochum. Die Deutschen Meisterschaften der U18 und U20 finden mit 20 Aktiven des TV Wattenscheid statt. Dabei haben einige gute Aussichten auf Edelmetall.

Am Wochenende finden in Rostock die Deutschen Jugendmeisterschaften (U18/U20) statt. Der TV Wattenscheid 01 schickt 20 Aktive an den Start.

„Als Team ist es unser Ziel, mit drei bis fünf Medaillen aus der Meisterschaft rauszukommen. Alles andere wäre eine riesige Überraschung“, so der neue Jugend-Trainer Frank Bartschat. „Ich hoffe auf viele positive Überraschungen. Viel wichtiger als Medaillen sind persönliche Bestleistungen und Saisonbestleistungen.“

Pia Northoff hat bereits bei der U20-Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht

Zu den aussichtsreichsten Aktiven zählt Werferin Pia Northoff, die zuletzt als Fünfte bei der U20-EM in Tallinn auf sich aufmerksam machte. „Nachdem die U20-WM für das DLV-Team abgesagt worden ist, sehe ich die Deutschen Meisterschaften als meinen letzten Saison-Höhepunkt“, so die 18-Jährige.

In der U18 will Nachwuchssprinter Lennart Hartenberg, der ebenfalls bei der U20-EM dabei war, vorne mitmischen. Er führt die Meldeliste mit 10,53 Sekunden an: „Weil ich als Favorit an den Start gehe, ist Gold mein Ziel, aber es kann im Sprint immer viel passieren.“ Ebenfalls als Schnellste reist Hürden-Talent Aaliyah Mbenda an. Für sie wird es die erste Deutsche Meisterschaft in der Favoritenrolle. „Erstmal will ich den Vorlauf überstehen, bei Hürden weiß man nie zu 100 Prozent, ob man durchkommt.“

Trainer Peter Schnabel wünscht sich Bestätigung der guten Trainingsleistungen

Medaillenchancen hat auch Neuzugang Mateusz Lewandowski über die 400 Meter Hürden. Genauso wie Weitspringerin Nicola Kondziella, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen möchte. Trainer Peter Schnabel: „Ich wünsche mir für Nicola, dass sie die Leistungen, die sie im Training andeutet, im Wettkampf zeigen kann.“

Auch Sprinter Rodi Issa und Hürdensprinter Mark Petruschka schielen in der U18 auf Edelmetall. Darüber hinaus scheint zudem für Sophie Bleibtreu, Felix Becker, Noah Braida und Jolie Bomert eine Medaille möglich.

