TV Wattenscheid: Müller-Rottgardt ist Nummer eins der Welt

Bochum. Para-Athletin Katrin Müller-Rottgardt vom TV Wattenscheid 01 hat im Lohrheidestadion eine Weltjahres-Bestleistung im Weitsprung aufgestellt.

Die Para-Athletin Katrin Müller-Rottgardt hat am Sonntag gezeigt, dass auch sie die schwierige Vorbereitung auf die „Corona-Saison“ gut meistern konnte. Bei einem Wettkampf im heimischen Lohrheidestadion in Wattenscheid hat sich die sehbehinderte Athletin des TV Wattenscheid 01 mit ihrem Sprung auf 5,21 Metern an Platz eins der Weltjahresbestenliste gesetzt und fünf weitere starke Sprünge gezeigt.

„Es war kein Sprung unter fünf Metern dabei“, lobte Trainerin Simone Lüth nach dem Weitsprungwettkampf. „Das hatten wir schon ewig nicht mehr.“ Ein Wehrmutstropfen war trotzdem dabei: Mit 5,21 Metern fehlen der erfolgreichen Para-Athletin des TV Wattenscheid 01 im Weitsprung nur fünf Zentimeter bis zur Norm für die Paralympics in Tokio.

Die sollen dann am nächsten Wochenende fallen. Da greift Müller-Rottgardt gemeinsam mit ihrem Guide Noel Fiener bei Wettkämpfen in Leverkusen und in Duisburg die Normen für die Paralympischen Spiele 2021 an. Unter anderem im Weitsprung und über die 100 Meter.