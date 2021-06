TV Wattenscheid: Julia Ritter gewinnt mit neuer Bestleistung

Wattenscheid. Eine Woche nach der DM zeigte Julia Ritter, dass sie sich steigern kann. Die Kugelstoßerin des TV 01 gewann in Osterode mit Bestleistung.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig am letzten Wochenende musste sich Julia Ritter ärgern. Sie konnte nicht ihre beste Leistung abrufen. Die Titelkämpfe hatten wohl genau eine Woche zu früh stattgefunden. Die Athletin des TV Wattenscheid 01 sicherte sich an diesem Wochenende beim Internationalen Sparkassenmeeting in Osterode am Harz den Sieg und eine persönliche Bestleistung im Kugelstoßen.

Sie stieß Ritter die Kugel im allerletzten Versuch auf 18,14 Meter, das bedeutete die Einstellung ihrer bisherigen Bestweite, gestoßen vor genau einem Jahr, am selben Ort. Damit steht Ritter auf Platz zwei der aktuellen deutschen Bestenliste. „Der Knoten ist geplatzt!“ sagte sie dazu.

Ritters Vereinskollegin Hanna Meinikmann wurde Vierte mit der Kugel (16,48 Meter). Und wenn es einmal läuft, dann geht auch noch mehr. Den Diskuswettbewerb gewann Julia Ritter auch noch überlegen, mit 56,09 Metern. Dritte wurde ebenfalls eine Wattenscheiderin. Nachwuchstalent Joyce Oguama kam auf 48,18 Meter.

Dominante Wattenscheider Sprinter in Bremen

Nicht ganz so gut lief es für Marius Probst beim Meeting International de Nice im südfranzösischen Nizza. Der deutsche 1500-Meter-Vizemeister wurde an der Cote d´Azur Dreizehnter, in einer Zeit von 3:46,55 Minuten.

Sehr viel dominanter traten die Wattenscheider Sprinter und Sprinterinnen auf. Beim Quali- und Einladungssportfest in Bremen beherrschten die schnellen Leute des TV Wattenscheid 01 die Konkurrenz.

Philipp Trutenat gewann die 100-Meter in 10,34 Sekunden, Kevin Ugo wurde Dritter (10,52). Der nach den Vorläufen auf Rang zwei gelegene Maurice Huke konnte im Finale leider nicht mehr antreten. Über die 200 Meter siegte dann Kevin Ugo (21,69) – genau wie Synthia Oguama bei den Frauen (24,25 Sekunden). Oguama wurde über 100 Meter Zweite (11,57), Vereinskollegin Christin Bischoff Vierte (11,80).

Hochspringerinnen in Essen aktiv

Bischoff zeigte sich in den 200-Meter-Läufen ebenfalls sehr stark und wurde am Ende Zweite, in 24,52 Sekunden. Und auch über die Hürden ging alles gut für den TV Wattenscheid 01. Marius Lewald gewann die 110 Meter in 14,45 Sekunden, Nachwuchshürdensprinterin Amelie Braun wurde bei den Frauen über 100 Meter Hürden in 14,39 Sekunden Fünfte.

Gleich drei Hochspringerinnen des TV Wattenscheid 01 waren am Sonntag beim „Tag der Überflieger“ in Essen aktiv. Charlotte Haas kam dort mit 1,80 Metern auf den vierten Platz. Viktoria Gottlieb, die sehr lange eine Fußverletzung hatte und sich langsam wieder ans Wettkampfgeschehen gewöhnt, wurde mit übersprungenen 1,76 Metern Siebte, Nachwuchsathletin Luisa Deeken Achte (1,71).

